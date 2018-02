Der österreichisch-englische Rennstall veröffentlichte am Montag Fotos von dem Auto auf seiner Website und in sozialen Netzwerken. Auffällig dabei ist neben einer speziellen Lackierung, die Details des Wagens schwer erkennen liess, der wuchtige Cockpitschutz Halo. "Es sieht hässlich aus", hatte Pilot Max Verstappen schon vor der Präsentation über die Bügelkonstruktion gesagt, die die Fahrer laut dem Automobil-Weltverband FIA in der kommenden Saison bei Unfällen vor herumfliegenden grösseren Teilen schützen soll.

Sein Teamkollege Daniel Ricciardo sollte den Wagen, genannt RB14, am Montag in Silverstone in der Nähe der Teamfabrik in Milton Keynes für Filmaufnahmen erstmals steuern. Die Lackierung, die der Wagen auch tatsächlich in der Saison tragen wird, soll erst kommende Woche bei den Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo bei Barcelona vorgestellt werden.

Ricciardo, Sieger in Aserbaidschan, und Verstappen, Gewinner in Malaysia und Mexiko, hatten im vergangenen Jahr die WM-Ränge 5 und 6 belegt. In der Konstrukteurswertung war Red Bull Dritter hinter Mercedes und Ferrari geworden. "Ich hoffe, dass wir einen guten Schritt nach vorn gemacht haben und von Beginn an ein gutes Auto haben", sagte Verstappen. Mercedes und auch Ferrari stellen ihre neuen Autos beide am Donnerstag vor.

Die neue Formel-1-Saison startet am 25. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne und endet am 25. November mit dem Grand Prix von Abu Dhabi.