Der 29-jährige Waadtländer führte in seinem Renault e.dams bis zur 29. von 33 Runden, ehe er sich vom Schweden Felix Rosenqvist im Mahindra überholen lassen musste.

In der Gesamtwertung machte Buemi, der in den ersten zwei Saisonrennen in Hongkong nur einen Punkt gewinnen konnte, trotzdem einen grossen Schritt nach vorne. Mit 22 Punkten liegt er im 6. Rang. Es führt Rosenqvist mit 54 Zählern 4 Punkte vor dem Briten Sam Bird, der das Rennen im 3. Rang beendet hat.

Der Italo-Schweizer Edoardo Mortara, der im Gegensatz zu seinen Einsätzen in der DTM in der Formel E mit einer Schweizer Lizenz fährt, lag als Siebter bis zwei Runden vor Schluss in den Punkterängen, fiel nach einer Kollision mit den Deutschen Nick Heidfeld und seinem Teamkollegen Maro Engel in den 17. Rang zurück. In der Gesamtwertung hat Mortara als Fünfter noch zwei Zähler Vorsprung auf Buemi.

Resultate

Marrakesch (MAR). Formel E (33 Runden à 2,97 km/98,01 km): 1. Felix Rosenqvist (SWE), Mahindra. 2. Sébastien Buemi (SUI), Renault e.dams, 0,945 Sekunden zurück. 3. Sam Bird (GBR), Virgin, 5,762. 4. Nelson Piquet jr. (BRA), Jaguar, 6,554. 5. Jean-Eric Vergne (FRA), Techeetah, 12,238. 6. José-Maria Lopez (ARG), Dragon, 16,491. Ferner: 17. drei Runden zurück: Edoardo Mortara (ITA/SUI), Venturi. - Schnellste Runde: Piquet in 1:22,832. - 20 Fahrer gestartet, 17 klassiert.

Stand (3/14): 1. Rosenqvist 54. 2. Bird 50. 3. Vergne 43. Ferner: 5. Mortara 24. 6. Buemi 22.

Nächstes Rennen: Samstag, 3. Februar 2018 in Santigao de Chile.