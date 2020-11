Schwerer, glimpflich abgelaufener Unfall von Grosjean

Das Rennen in Sakhir lief erst wenige Sekunden, da schlug Grosjean heftigst in den Leitplanken ein. Der Aufprall war so gewaltig, dass das Auto in der Mitte in zwei Teile gerissen wurde. Weil sich das auslaufende Benzin entzündete, musste beim Anblick des Feuerwalls mit dem Schlimmsten gerechnet werden.

Doch die Momente des Bangens waren glücklicherweise nur von kurzer Dauer. Schon bald schlugen die Befürchtungen in Erleichterung um. Grosjean vermochte sich selber aus dem Wrack zu befreien und sich in Sicherheit zu bringen. Den Unfallort, der mit dem mehrheitlich verkohlten, praktisch zur Unkenntlichkeit verformten Auto ein Bild des Grauens bot, verliess Grosjean benommen und hinkend.

Gemäss ersten Untersuchungen in der Klinik an der Strecke hat Grosjean leichte Verbrennungen an den Händen und an den Knöcheln erlitten. Nach Aussagen der Teamleitung des Rennstalls Haas geht es dem Genfer den Umständen entsprechend gut. Zu weiteren Abklärungen wurde er ins nächstgelegene Spital überführt.

Am Ursprung des Unfalls hatte Grosjean mit einem Fahrfehler selber gestanden. Der Genfer touchierte beim Versuch, die Spur zu wechseln, mit dem AlphaTauri mit dem Russen Daniil Kwjat am Steuer. Danach raste er ungebremst und mit entsprechend hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung.

Das Rennen wurde unverzüglich abgebrochen und wird nach den Reparaturarbeiten neu gestartet.