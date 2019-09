In den abschliessenden WM-Rennen in Schanghai belegte der Yamaha-Fahrer die Ränge 4 und 3.

Der zweite Schweizer in dieser Serie, der ebenfalls für Yamaha fahrende Arnaud Tonus, erreichte den 5. Rang. Der Romand war in China nicht mehr am Start.

Schon seit einem Monat stand der Slowene Tim Gajser als Weltmeister fest. Für den Honda-Fahrer ist es der dritte WM-Titel, der zweite in der Königsklasse MXGP (nach 2016).