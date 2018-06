Auf exakt 2,751 Sekunden belief sich am Freitag der Rückstand von MotoGP-Rookie Tom Lüthi auf die Tagesbestzeit des Spaniers Maverick Viñales. Diese Leistung reichte dem Emmentaler auf dem Circuit in Assen nur zum 23. Rang. Einzig der Belgier Xavier Simeon war noch minim langsamer unterwegs.

Auch Lüthis Abstand zu seinem Honda-Teamkollegen Franco Morbidelli war mit 1,3 Sekunden sehr gross. Dem Italiener, 2017 vor dem Schweizer Moto2-Weltmeister geworden, läuft es in der ersten Saison in der Königsklasse deutlich besser als Lüthi. Nur einmal, beim GP-Wochenende in Austin, verpasste Morbidelli die Punkteränge.

Am Samstagnachmittag folgen in Assen die Qualifyings, am Sonntag die Rennen (Start Moto2 um 12.20 Uhr, MotoGP um 14.00 Uhr).