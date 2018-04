Der 31-jährige Emmentaler, bei der Premiere vor drei Wochen in Katar 16. geworden, belegte im Grand Prix von Argentinien den 17. Platz.

Am Ende fehlten Lüthi weniger als eineinhalb Sekunden zu seinem italienischen Marc-VDS-Teamkollegen Franco Morbidelli, der 14. wurde, und zum spanischen Ex-Weltmeister Jorge Lorenzo, der sich als 15. gerade noch den letzten WM-Punkt sicherte.

Der von Position 20 gestartete Lüthi war nach einem Drittel des Rennens zwischenzeitlich an 13. Stelle aufgetaucht. In der Folge fiel der Berner Honda-Fahrer auf dem Circuit in Termas de Rio Hondo jedoch wieder einige Ränge zurück.

Sieg und WM-Führung für Crutchlow

Der Sieg in Argentinien ging an Cal Crutchlow. Der britische Honda-Fahrer, der nach zwei von 19 Saisonrennen auch die WM-Führung übernahm, triumphierte mit 0,247 Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Johann Zarco (Yamaha). Dritter wurde der Spanier Alex Rins (Suzuki).

Weltmeister Marc Marquez beendete das zweite von 19 Saisonrennen wegen einer 30-Sekunden-Strafe ausserhalb der Punkte. Der Spanier sah sich für eine rüde Aktion gegen den neunfachen Weltmeister Valentino Rossi bestraft. Der Italiener kam durch Marquez' Verschulden zu Fall und klassierte sich nur als 19. und damit hinter seinem grossen Rivalen.

Aegerter Achter

Dominique Aegerter konnte sich im zweiten Moto2-Saisonrennen deutlich verbessern. Der von Position 11 gestartete Oberaargauer klassierte sich in Termas de Rio Hondo im 8. Rang. Auf die Spitze büsste er noch rund 13 Sekunden ein.

Zum Saisonauftakt in Katar hatte Aegerter mit mehr als einer halben Minute Rückstand nur den 15. Platz belegt. Und in den Testfahrten im Februar und März war der KTM-Fahrer, dessen Team für diese Saison erst sehr spät zustande kam, gar mit grosser Regelmässigkeit ausserhalb der Top 20 gelegen.

Der Sieg in Argentinien ging an den Italiener Mattia Pasini, der sich mit 0,850 Sekunden Vorsprung vor seinem Kalex-Markenkollegen Xavi Vierge aus Spanien durchsetzte. Dritter wurde der Portugiese Miguel Oliveira.

Im WM-Klassement führt Pasini mit 38 Punkten vor seinem Landsmann Lorenzo Baldassarri (33). Aegerter ist mit neun Punkten WM-Elfter.