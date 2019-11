Tom Lüthi im letzten Saison-GP von Startposition 5

Lüthi war im Qualifying in Valencia überraschenderweise leicht schneller als der siebentklassierte Brad Binder (KTM), der noch am Vortag überlegene Bestzeit gefahren war. Der Südafrikaner ist Lüthis Gegner im Kampf um den zweiten Gesamtrang. Binder liegt vor dem 19. und letzten Saisonrennen um vier Punkte vor dem Emmentaler (234:230).

Neben Jorge Navarro in der ersten Reihe fürs Rennen vom Sonntag (Start 12.20 Uhr) stehen dessen spanischer Landsmann Jorge Martin und Dominique Aegerters italienischer Teamkollege Stefano Manzi. Hingegen für den Oberaargauer resultierte in Valencia nur Startposition 19. Aegerter verpasste den Einzug in den zweiten Teil des Qualifikation um weniger als drei Hundertstel.

In der MotoGP-Kategorie sicherte sich Fabio Quartararo zum bereits sechsten Mal in diesem Jahr den besten Startplatz fürs Rennen (Start 14.00 Uhr). Der junge Franzose war um 0,032 Sekunden schneller als der spanische Weltmeister Marc Marquez.