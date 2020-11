Tom Lüthi in seinem 300. Grand Prix mit Nuller

Am Ende klassierte sich Kalex-Fahrer Lüthi, der 125-ccm-Weltmeister von 2005 und 17-fache GP-Sieger, mit über 18 Sekunden Rückstand auf die Spitze nur auf dem enttäuschenden 16. Platz.

Der Sieg im GP von Valencia ging an Jorge Martin (Kalex), der erst in der letzten Runde mit einem Überholmanöver an ungewohnter Stelle an die Spitze vorstiess. Der Spanier gewann mit 0,072 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Hector Garzo. Dritter wurde der lange Zeit führende Italiener Marco Bezzecchi (0,204 zurück). Unmittelbar dahinter reihte sich Lüthis deutscher Teamkollege Marcel Schrötter im 4. Rang ein.

Vier Fahrer noch mit Titelchancen

Vor dem letzten Saisonrennen im portugiesischen Portimao am nächsten Sonntag haben gleich vier Fahrer - alle auf Kalex - noch Chancen auf den Moto2-Titelgewinn. Im Gesamtklassement führt der Italiener Enea Bastianini (194 Punkte) vor dem Briten Sam Lowes (180) und seinen beiden Landsleuten Luca Marini (176) und Bezzecchi (171).

Lüthi, der auf seinen 72 Punkten sitzen blieb, büsste in der WM-Wertung zwei Positionen ein und ist nur noch Elfter.

Moto3: Dupasquier nur 22.

Nicht besser erging es Jason Dupasquier (KTM) in der Moto3-Klasse. Der Freiburger Teenager wurde 22. Zu seinem ersten WM-Punkt fehlten ihm rund vier Sekunden. Den Sieg in Valencia holte sich Tony Arbolino (Honda). Der Italiener ist mit 159 Punkten einer von noch drei Kandidaten auf den Titel. WM-Leader ist der spanische KTM-Fahrer Albert Arenas, der seinen Vorsprung auf den Japaner Ai Ogura (Honda) leicht ausbaute (170:162).