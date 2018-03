Lüthi war im ersten Training bei Tageslicht schon in der 3. Runde gestürzt. Der 31-jährige Emmentaler konnte auf seiner Honda aber in beiden Trainings insgesamt 30 Runden absolvieren und verbesserte seine Rundenzeit in der zweiten Trainings-Session unter Flutlicht um fast eine Sekunde. Auf den Trainingsschnellsten Andrea Dovizioso auf Ducati verlor der Schweizer 1,881 Sekunden. Er war damit nur 0,277 Sekunden langsamer als sein Teamkollege Franco Morbidelli, der ebenfalls MotoGP-Neuling ist.

Aegerter noch nicht am Limit

In der Moto2-Klasse lief es noch nicht ganz nach Wunsch für Dominique Aegerter. Der Oberaargauer musste sich mit einem Rückstand von etwas mehr als einer Sekunde auf den Trainingsschnellsten Alex Marquez mit Rang 20 zufrieden geben. Hinter Marquez klassierte sich der Brite Sam Lowes, der für das Team Swiss Innovative Investors des Westschweizers Fred Corminboeuf fährt.