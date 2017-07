Der aus der Pole-Position gestartete Vettel siegte vor Teamkollege Kimi Räikkönen, der den zweiten Doppelerfolg für Ferrari in diesem Jahr nach dem in Monaco perfekt machte. So einfach, wie es nach den Eindrucken im letzten freien Training und im Qualifying erwartet worden war, fiel Vettel der Sieg nicht. Räikkönen hätte wohl schneller fahren und liess das die Boxencrew auch mehrmals über Funk wissen, und Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in den Mercedes hielten sich vorab im zweiten Teil stets auf Schlagdistanz.

Hamilton lag bis in die Schlussrunde auf Platz 3, liess dann aber auf äusserst sportliche Weise seinen Teamkollegen Valtteri Bottas passieren. Der Finne seinerseits hatte zuvor den Engländer vorbei gelassen, der zu jenem Zeitpunkt noch die Möglichkeit sah, in die Phalanx der Ferrari-Fahrer einbrechen zu können.

Vettel, der in Ungarn zum zweiten Mal nach 2015 siegte, baute seine Führung im WM-Gesamtklassement um 13 auf 14 Punkte aus.

Einmal mehr nur Statistenrollen spielten die Fahrer des Teams Sauber. Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson klassierten sich auf den Plätzen 15 beziehungsweise 16. Die anhaltende Erfolglosigkeit hatte auch Folgen in der Wertung der Konstrukteure. Weil Fernando Alonso als Sechster und Stoffel Vandoorne als Zehnter in den McLaren zusammen neun Punkte sammelten, rutschte Sauber auf die letzte Position ab.

Von Red Bull, das sich im Vorfeld des Grand Prix ebenfalls Chancen ausgerechnet hatte, im Kampf um den Sieg ein Wort mitreden zu können, klassierte sich Max Verstappen als Fünfter. Daniel Ricciardo, am Freitag in beiden Trainings der Schnellste schied schon in der ersten Runde aus - nach einem Rencontre mit seinem niederländischen Teamkollegen. Verstappen wurde von den Stewards als Verursacher mit einer Zeitstrafe von zehn Sekunden belegt.

Mogyorod. Grand Prix von Ungarn. Schlussklassement: 1. Sebastian Vettel (GER), Ferrari. 2. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,908 zurück. 3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 12,462. 4. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 12,885. 5. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 13,276. 6. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, 71,223. 7. eine Runde zurück: Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Renault. 8. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes. 9. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes. 10. Stoffel Vandoorne (NED), McLaren-Honda. Ferner, zwei Runden zurück: 15. Pascal Wehrlein (GER), Sauber. 16. Marcus Ericsson (SWE) Sauber-Ferrari.

WM-Stand (11/20). Fahrer: 1. Vettel 202. 2. Hamilton 188. 3. Bottas 169. 4. Ricciardo 117. 5. Räikkönen 116. 6. Verstappen 67. 7. Perez 56. 8. Ocon 45. 9. Sainz 35. 10. Hülkenberg 26. 11. Massa 23. 12. Stroll 18. 13. Grosjean 18. 14. Magnussen 11. 15. Alonso 10. 16. Wehrlein 5. 17. Kwjat 4. 18. Vandoorne 1. - Teams: 1. Mercedes 357. 2. Ferrari 318. 3. Red Bull-Renault 184. 4. Force India-Mercedes 101. 5. Williams-Mercedes 41. 6. Toro Rosso-Renault 39. 7. Haas-Ferrari 29. 8. Renault 26. 9. McLaren-Honda 11. 10. Sauber-Ferrari 5.