«There are ten seconds between these two men», kommentierte der legendäre Channel4-Sportjournalist Phil Ligett die spannendste Tour-de-France-Entscheidung der Geschichte. Vor dem letzten Zeitfahren in Paris lag der Franzose Laurent Fignon noch 50 Sekunden vor seinem US-amerikanischen Konkurrenten Greg LeMond.

Ein letzter Schuss, ein letzter Wurf, ein letzter Tritt in die Pedale. Und dann Freudentaumel auf der einen, grenzenlose Enttäuschung auf der anderen Seite. Sportentscheidungen sind bei weitem nicht immer knapp. Wenn sie aber – wie am Donnerstag im WM-Viertelfinal zwischen Kanada und der Schweiz – rekordverdächtig knapp sind, gibt das Anlass für einen Rückblick. Hier kommen die knappsten Sportentscheidungen der Welt:

Weil letzterer als besserer Zeitfahrer galt, stellte sich der ganze Tour-Zirkus auf einen schweisstreibende Schlussetappe ein. Und so kam es: LeMond nahm Fignon 58 Sekunden ab und lag im Schlussklassement acht Sekunden vor dem Franzosen – bei einer Rennzeit von insgesamt über 87 Stunden. Liggett fand die passenden Worte dafür: «This is the most incredible thing in my entire life!»

2. Playoff-Halbfinal 2013: Leicester City gegen Watford

In Watford läuft die 97. Minute des Playoff-Halbfinals, Leicester City scheint der sichere Sieger zu sein. Watford liegt zwar mit 2:1 vorn, hat aber das Hinspiel 1:0 verloren. Zu allem Übel läuft Leicesters Mittelfeldspieler Anthony Knockaert aber zum Penalty an. Trifft er, geht sein Team nach Wembley und kämpft dort um den Aufstieg in die Premier League.