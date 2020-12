Nach Sturz von der Schanze: Matthias Lötschers inspirierender Umgang mit dem Schicksal

Mitleid? Fehl am Platz. Matthias Lötscher sitzt zwar im Rollstuhl, aber er steht auch mitten im Leben. 15 Jahre nach dem folgenschweren Sturz von der Kandersteger Sprungschanze sagt der ehemalige Nordisch Kombinierer und heutige Rechtsanwalt: «Mir gefällt mein Leben, so wie es ist. Heute weiss ich oft gar nicht mehr, wie es früher war, als ich noch gehen konnte.» Mitleid? Es spielte eine wichtige Rolle beim Verarbeitungsprozess des damals 18-Jährigen. Lötschers Weg, über den ehemalige Gefährten mit allergrösster Bewunderung sprechen. Wie er die unumkehrbaren Folgen seines Sturzes sehr schnell akzeptiert und seine Zuversicht wieder gefunden hat. Bei den ersten Besuchen seiner Familie, seiner Schulkollegen, seiner Sportkameraden im Paraplegikerzentrum Nottwil spürte der Nachwuchsathlet aus Marbach, wie alle vor Mitleid bedrückt waren. «Da realisierte ich, dass ich es in der Hand hatte, diese Wechselwirkung zu ändern. Wenn es allen gut geht, dann geht es auch mir besser.» Die Angst vor dem Öffnen der Spitaltüre Auch Nordisch Kombinierer Tim Hug, Lötschers grösster Freund im Sport und Zimmerkollege auf Reisen an internationale Wettkämpfe, sagt: «Ich ging mit einem extrem mulmigen Gefühl nach Nottwil. Als ich vor seiner Zimmertüre stand, hatte ich riesigen Respekt, wenn nicht sogar Angst davor, was mich erwarten würde. Als ich Matthias dann mit seinem Strahlen im Gesicht sah, war es fast wie immer.» Hug ist tief beeindruckt, wie sein Weggefährte das Schicksal mental gemeistert hat.

Auf Knopfdruck kam diese Einstellung nicht. «Zuerst war ich von den Emotionen total überwältigt. Die Konsequenzen meines Sturzes waren mir klar. Ich habe in der ersten Woche stark gelitten», sagt Lötscher. Der fünfte und sechste Halswirbel waren gebrochen. Dies bedeutete eine Querschnittlähmung, bei der alle vier Gliedmassen betroffen waren. So sind Beine, Hände sowie Teile der Arm- und Schultermuskulatur eingeschränkt. Er habe sich hilflos wie ein kleines Kind gefühlt, lag nächtelang wach im Bett. Geholfen haben ihm die Gespräche mit seinen Geschwistern. Sein älterer Bruder, ein angehender Arzt, sagte ihm: «Du kannst jetzt nicht mehr hoffen. Du musst akzeptieren». Matthias Lötscher wollte nichtsdestotrotz darum kämpfen, das Beste aus seiner Situation zu machen. «Ich habe etwa eine Woche nach dem Unfall für mich diesen Entschluss gefasst». Der einzige Rückschlag beim Blick aus dem Fenster Ein einziges Mal, wenige Monate später an einem Wintertag, gab es einen mentalen Rückfall. Matthias Lötscher schaute zuhause in Marbach aus dem Küchenfenster in die Schneelandschaft und wünschte sich, wie früher auf die Langlaufskis zu stehen und loszurennen. «Doch mein unglaublich gutes Umfeld stützt mich bis heute auf meinem Weg», sagt er. Es gibt Bilder, die kann man nicht mehr löschen. Matthias Lötscher sagt, er erinnere sich noch immer genau an alles. Wie er kopfvoran in die Tiefe stürzt. Wie er im Auslauf denkt: «Schwein gehabt». Wie er dann aber nicht mehr aufstehen kann und er nichts spürt, als ihn ein Teamkollege ins Bein kneift. «Niemand hat nur annähernd daran gedacht, dass etwas in diesem Ausmass passieren könnte. Man sah beim Skispringen immer wieder Stürze. Und irgendwie standen alle wieder auf», sagt er.

Auch Tim Hug sagt, er erinnere sich an den Tag des Unfalls, «als sei es gestern gewesen». Ein Schock, als Matthias Lötscher dort im Auslauf liegt, Betreuer um ihn herum. Und als später der Helikopter kommt. Man sich als Athlet auch bewusst wird, «dass Skispringen eine Sportart ist, bei der man zwar vieles selber im Griff hat, aber halt doch nicht alles beeinflussen kann». Auch bei Hippolyt Kempf hat sich ein Bild tief ins Gedächtnis eingebrannt. Der Olympiasieger in der Nordischen Kombination kannte Matthias Lötscher seit Kindesbeinen an, begleitete ihn sporadisch auch als Trainer. In der Zeit des Unfalls war er Disziplinenchef der Kombinierer. Er wollte seinen Athleten wenige Tage nach dem Unfall im Spital besuchen, doch für Lötscher war das zu früh. «Als ich Matthias damals aus einiger Entfernung in seinem Bett auf der Intensivstation liegen sah, bekam ich ein schlechtes Gewissen. Diese Erinnerung bleibt mir ein Leben lang.» Kempf sagt, dass für die sportlichen Bezugspersonen die Klärung der Schuldfrage ein zentraler Punkt im Verarbeitungsprozess war. «Man hat einen direkt betroffenen Trainer, man kennt die Eltern, man nimmt diese jungen Athleten als Verband in seine Obhut – man steht in der Verantwortung». Deshalb sei die Feststellung eine Riesenerleichterung gewesen, dass niemand einen Fehler gemacht habe, der zum Unfall führte. Dennoch blieb dieses Ereignis für den Schweizer Skisprung prägend, wie der damalige Nationaltrainer und heute Disziplinenchef Berni Schödler erklärt. Der Unfall habe eine ganze Generation von Trainern geprägt. Und einiges ausgelöst, etwa bei Fragen der Versicherung, der Freigabe der Schanze oder der bestmöglichen Reaktion auf einen Sturz.