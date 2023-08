Nachgefragt FCB-Eigengewächs Adrian Durrer spricht erstmals über seinen Wechsel: «Lugano ist die bessere Lösung» Weil er beim FC Basel keine Chance auf Einsatzminuten in der 1. Mannschaft sah, wechselte der Muttenzer Adrian Durrer zum FC Lugano. Nach dem Testspiel gegen seine alten Kollegen spricht der 20-jährige Schweizer U-Nati-Spieler über seine Beweggründe.

Der Muttenzer Adrian Durrer trägt am Mittwoch gegen seine alten Kollegen erstmals das Trikot des FC Lugano. Im Tessin hat der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Marusca Rezzonico / Freshfocus

Wie kam es dazu, dass Sie nach zwölf Jahren beim FC Basel jetzt im Lugano-Dress auflaufen?

Adrian Durrer: Ich war nicht unzufrieden in Basel. Aber aufgrund meiner wenigen Spielminuten in der 1. Mannschaft haben mein Berater und ich geschaut, ob es eine bessere Lösung für mich gibt. Und diese bessere Lösung bietet mir der FC Lugano. Mit dem Wechsel und dem Vertrag bis 2026 ging es am Ende schnell.

Wie gut ist Ihr Italienisch?

Gar nicht (lacht). Ich kann einige Dinge entziffern, aber das wars dann. Im Training wird zum Glück ein Mix aus vielen Sprachen gesprochen. Aber ich werde durch meine Zeit hier sicher bald Italienisch lernen.

Was sind Ihre kurzfristigen und langfristigen Ziele mit Lugano?

Kurzfristig will ich mich in die Mannschaft einfügen und im Zentrum oder in der Innenverteidigungen zu Spielminuten kommen, um mich so ans Niveau in der Super League anzupassen. Langfristig werden wir sehen, wohin mein Weg geht.

Am 13. März 2021 schoss Adrian Durrer in seinem ersten Spiel für den FC Basel kurz nach seiner Einwechslung gegen Luzern das 4:1. In dieser Saison kamen allerdings nur drei Einsätze in Cup und Conference League dazu. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Wie gross ist der Wehmut, den FC Basel nach so langer Zeit verlassen zu haben?

Ich habe in meiner Zeit im Nachwuchs jeden Tag davon geträumt, es beim FC Basel zu schaffen. Aber wenn ich die Lösung mit dem FC Lugano jetzt anschaue, bin ich noch so glücklich.

Ist es frustrierend für einen jungen FCB-Spieler, dass einem aktuell immer wieder Talente aus dem Ausland vor die Nase gesetzt werden?

Wie soll ich sagen? Ich wäre gerne bei FCB Stammspieler geworden. Aber wenn sie dort aktuell die Schiene fahren, ausländische Talente zu verpflichten, kann ich nicht viel machen. Schlussendlich liebe ich das Fussballspielen. Und das kann ich jetzt auf Super-League-Niveau in Lugano.

Mit Ihnen verlässt ein hoffnungsvolles Eigengewächs und ein U-Nati-Spieler den FC Basel. Wie waren die Reaktionen aus Ihrem Umfeld?

Die Reaktionen waren durch die Bank sehr positiv. Alle haben mich verstanden und können nachvollziehen, warum ich so entschieden habe. Auch meine Familie und meine Frau haben mich unterstützt. Das war mir sehr wichtig.

Ist Ihre Frau mit Ihnen nach Lugano gezogen?

Ja, sie ist hier und im neunten Monat schwanger. Bald sind wir zu dritt. Es wird also auch privat eine spannende Zeit.