Nachgefragt Fedor Chalov sagt in seinem ersten Interview nach seinem Debüt für den FC Basel: «Die Leihe ist ein guter Schritt» Der neue FCB-Stürmer Fedor Chalov spricht nach seinem ersten Spiel für Rotblau in kurzen Sätzen und auf Englisch erstmals über seinen Wechsel und seinen ersten Einsatz für den FCB

Fedor Chalov kommt hier nicht an den Ball. Ein symbolisches Bild, für den doch eher unglücklichen Auftritt des Russen in seinem ersten FCB-Spiel gegen Sion. Marc Schumacher / freshfocus

Herzlich willkommen in Basel. Wie ist das Wetter in der Schweiz im Vergleich zu Russland?

Fedor Chalov: (lacht, obwohl es vor zehn Minuten angefangen hat, in Strömen zu regnen) Viel besser. Viel, viel besser.

Wie hat es sich angefühlt, im Joggeli zu spielen?

Es war gut, die Fans waren toll. Leider haben wir nur unentschieden gespielt, aber ich freue mich schon auf das nächste Spiel.

Wie war das Zusammenspiel mit den Kollegen?

Wir haben ein gutes Team. Alle Spieler sprechen mit mir, die Kommunikation passt. Dass noch nicht alles klappt, liegt auf der Hand. Aber daran arbeiten wir.

Wie haben Sie Ihren Pfostenschuss kurz vor Schluss erlebt?

Ja, leider ist der nicht rein. Aber ich werde es beim nächsten Mal besser machen.

Sie haben bisher nur in Russland gespielt. Warum haben Sie entschieden, mit 23 Ihre Heimatstadt und ZSKA Moskau zu verlassen?

Es war schon immer mein Traum, in Europa zu spielen. Von dem her ist die Leihe zum FC Basel ein guter Schritt in meiner Karriere, von dem alle Beteiligten profitieren.

Sie waren heute alleine im Sturmzentrum. Liegt Ihnen das, oder bevorzugen Sie einen Sturmpartner?

Das ist mir egal.