Nachgefragt Sebastiano Esposito setzt eine erste Duftmarke und auch Trainer Patrick Rahmen ist überzeugt Es ist erst das zweite Spiel der Inter-Mailand-Leihgabe Sebastiano Esposito, aber schon jetzt weiss er seinen Trainer Patrick Rahmen zu überzeugen und erzielt sogar einen Treffer. Ausserdem spricht er das erste Mal über seinen Wechsel zum FCB.

Im zweiten Spiel für den FCB erzielt Sebastiano Esposito seinen ersten Treffer. Feshfocus / Daniela Frutiger

Die Vorschusslorbeeren waren gross. Es ist lange her, dass ein Spieler, der zum FC Basel wechselte, solch viele positive Attribute zugeschrieben bekam. Ein Rohdiamant sei er, ein Supertalent – schliesslich gehört er auch der «Next Generation»-Liste des «Guardians» an.

Jener aus dem Jahr 2019, auf der auch beispielsweise Ansu Fati vom FC Barcelona zu finden ist. Man kann also sagen, die Erwartungen an Sebastiano Esposito, den erst 19-Jährigen aus dem Nachwuchs von Inter Mailand, waren riesig in Basel.

Nachdem er am Donnerstag gegen Partizani noch eingewechselt wurde, darf er gegen GC von Beginn an ran. Und dem Italiener gelingt es, eine erste Duftmarke zu hinterlassen. Vor dem 1:0 holt er den Freistoss raus und ist auch beim Treffer mitentscheidend. Das zweite Basler Tor köpft er gleich selber.

Entsprechend voll des Lobes ist auch sein Coach, Patrick Rahmen. «Er ist ein enorm fussballstarker Spieler. Der Ball macht, was er will. Er hat eine gute Präsenz, kann vor allem auch gegen den Ball defensiv gut arbeiten. Das sieht man auch an seinen Zweikampfwerten, die enorm gut sind. Er ist also nicht einfach ein reiner Ballkünstler», so Rahmen.

Esposito habe viel Präsenz bewiesen, oft auch in der Defensive für Entlastung gesorgt. «Er hat ein enormes Potenzial. Natürlich läuft auch bei ihm noch nicht alles rund. Aber er ist auf einem guten Weg», so Rahmen. Auch der Spieler selbst spricht nach seinem erfolgreichen Liga-Einstand zu den Medien.

Trainer Patrick Rahmen war zufrieden mit der Leistung seines Neuzugangs. Ennio Leanza / KEYSTONE

Sebastiano Esposito, Gratulation zum Startelfdebüt und zu Ihrem ersten Tor für den FC Basel. Oder waren es aus Ihrer Sicht sogar zwei?

Sebastiano Esposito: Nein, es war nur ein Tor. Das zweite habe ich gemacht. Das erste habe ich erzwungen. So würde ich es sagen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem ersten Spiel und auch damit, die drei Punkte mit nach Basel zu nehmen.

Was haben Sie in Ihren ersten zwei Wochen hier erlebt?

Ich fühle mich hier sehr gut. Es ist eine Gruppe von alten Jungs, es ist eine tolle Kombination. Und es ist eine Umgebung, die mich sicher wachsen lassen wird.

Alte Jungs?

Im Sinne von Spielern mit Erfahrung. (lacht) Und die meisten sind ja auch ein bisschen älter als ich.

Wieso sind Sie zum FCB gekommen?

Es gab andere Angebote, aber ich bin nach Basel gekommen, weil ich sofort spürte, dass sie mich unbedingt wollen. Hinzu kommt, dass der FCB ein prestigeträchtiger Klub ist.

Haben Sie schon etwas von Basel gesehen?

Ja, ich habe mit Freunden und meiner Familie die Stadt angeschaut. Es ist sehr schön, sehr ruhig. Wenn ich mich besser auskenne, denke ich, werde ich mich sehr wohl fühlen.