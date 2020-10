Nächste Abzweigung: Versöhnung – wieso die Symbiose aus Kasami und dem FCB vielversprechend sein könnte

Pajtim Kasami ist in seinem Leben oft abgebogen. Er hat neue Wege gesucht und neue Länder gefunden. Er hat sich in unbekannten Ligen versucht und ist in altbekannte zurückgekehrt. Es war eine Reise auf der Suche nach dem Ort, bei dem es richtig war, die Abzweigung zu wählen.

Innerhalb von neun Jahren ist er zehnmal neu abgebogen, ohne je wirklich richtig zu sein. Nicht in Piräus oder Palermo, nicht in London oder Luzern.

Am Mittwoch ist Pajtim Kasami auch falsch abgebogen. «Ich habe zwanzig Minuten vom Hotel ins Stadion gebraucht, obwohl das GPS nur sieben Minuten angezeigt hat», sagt er und lächelt. Er kenne Basel noch nicht, habe noch nicht ganz realisiert, dass er nun beim FC Basel sei. Auch zwei Tage nach seiner Unterschrift noch nicht.

Pajtim Kasami ist in seinem Leben auch schon zu weit gefahren, am Ziel vorbei. Weil ebendieses zu hoch war, das er anvisierte. Es begann mit 16, als er in die Jugend Liverpools ging, dem Ursprung seiner Odyssee.

Kasami und seine spezielle Basler Inspiration

Am Mittwoch ist Pajtim Kasami auch zu weit gefahren, «mit dem Velo auf dem Weg ins Training». Sagt er und lächelt, erneut. Das tut er oft an diesem Mittwoch. Denn obschon er sich häufig verfahren hat, ist Pajtim Kasami nun da angekommen, wo er hinwollte. «Ich habe den FCB schon immer besonders gemocht.» Ihn faszinierten die Auftritte in der Champions League und die Spieler in der Vergangenheit. Allen voran Matías Delgado, «den ich schon immer geliebt habe für seine Spielweise».