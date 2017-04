Nashville lag nach zwei Dritteln und Toren von Colin Wilson (12.), P.K. Subban (23.) und Filip Forsberg (33.) komfortabel mit 3:1 in Führung, ehe St. Louis im Schlussabschnitt die Partie nochmals spannend machte. Jaden Schwartz (47.) und Vladimir Sobotka (50.) schossen das Heimteam innerhalb von drei Minuten zum 3:3-Ausgleich. Das Siegtor für die Predators erzielte Vernon Fiddler knapp fünf Minuten vor dem Ende. Der 36-jährige Kanadier erwischte Blues-Goalie Jake Allen einhändig zwischen den Beinschonern.

Roman Josi liess sich bei Forsbergs Powerplaytreffer zum 3:1 einen Assist gutschreiben. Kurz davor war der Berner mit einem Abschluss am Pfosten gescheitert. Zentrale Figur bei Nashvilles Break in St. Louis war P.K. Subban mit einem Tor und zwei Assists.

Fiala mit der Bahre abtransportiert

Getrübt wurde Nashvilles Freude über den fünften Sieg im fünften Playoff-Spiel vom Ausfall von Kevin Fiala. Der Uzwiler Stürmer schied in der 22. Minute nach einem Check von Robert Bortuzzo hinter dem gegnerischen Tor verletzt aus. Fiala prallte mit dem linken Bein voran mit voller Wucht in die Bande. Er musste mit der Bahre vom Eis getragen und zu weiteren Untersuchungen ins Spital eingeliefert werden. Wie schwer sich Fiala beim Aufprall am Bein verletzt hat, ist unklar.

Der Ausfall des 20-jährigen Jungtalents würde für die Predators einen grossen Verlust bedeuten. Mit zwei Toren in der Achtelfinal-Serie gegen die Chicago Blackhawks war Fiala massgeblich am Weiterkommen von Nashville beteiligt.

Auch Edmonton legt vor

Im zweiten Conference-Halbfinal im Westen startete Edmonton ebenfalls mit einem Auswärtssieg. Die Oilers besiegten die Anaheim Ducks dank vier Toren im Schlussdrittel mit 5:3. Mann des Spiels war der 21-jährige Deutsche Leon Draisaitl mit einem Tor und drei Assists.