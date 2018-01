Die Golden Knights mussten im Spitzenduell der Western Conference fehlendes Abschlussglück beklagen. Trotz einer Vielzahl an Chancen (43:27 Schüsse aufs Tor) blieb der Leader des Westens ohne Torerfolg.

Nashvilles finnischer Schlussmann Juuse Saros konnte sämtliche 43 Schüsse der Golden Knights abwehren und avancierte bei den Predators damit neben Fiala zum Matchwinner. Während Vegas aufgrund einer Handverletzung weiter auf Luca Sbisa verzichten musste, stand bei Nashville Yannick Weber nicht im Aufgebot.

Hischier mit Plus-2-Bilanz

Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge fanden die New Jersey Devils gegen die New York Islanders zum Siegen zurück. Dank einem starken Mitteldrittel siegten die Devils in New York mit 4:1. Der Walliser Nico Hischier blieb beim Sieg der Devils ohne Torbeteiligung.