Wie viele Spielerinnen des aktuellen Nationalteams sind Profis?

50 Prozent. Am liebsten wären mir natürlich 100 Prozent. Und noch lieber, dass auch in der NLA ein kleines Grundgehalt gezahlt würde, so dass einige vielleicht nur noch 80 Prozent arbeiten müssten. Dass die Spielerinnen nicht immer im Kopf haben: Ich muss dies noch tun und da noch eine E-Mail beantworten. Schlimm finde ich auch, dass manch eine Frau Angst davor hat, nach einer Verletzung beim Arbeitgeber aufzukreuzen, um einen Krankenschein abzuholen. Wer solche Dinge im Hinterkopf hat, ist gehemmt.

Wie nehmen Sie die Akzeptanz des Frauen-Fussballs in der Bevölkerung wahr?

Ganz unterschiedlich. Ich glaube, es gibt inzwischen einen grossen Teil der Bevölkerung, die uns ziemlich toll findet und sagt: «Super, was dort geleistet wird!» Und natürlich gibt es weiterhin Vorurteile oder Gründe, den Frauen-Fussball nicht zu mögen. Aber das ist auch legitim. Ich mag auch nicht alle Sportarten.

Wie gelingt es, mehr Beachtung zu finden?

Am Ende geht es immer über Erfolge. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Einerseits brauchst du Erfolge, um Interesse und Aufmerksamkeit zu wecken. Andererseits musst du für Erfolg auch etwas säen. Und das kostet Zeit und Geld. Also brauchen wir bessere Infrastrukturen, mehr Trainerqualität und bessere Zusammenarbeit mit den Junioren. Wir haben viele Prozesse angeschoben. Nicht alle greifen sofort. Aber wenn ich in unsere Ausbildungszentren gucke, die U17 anschaue, merke ich, dass heute vielleicht zehn statt fünf grosse Talente dort sind.