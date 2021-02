Netzreaktionen «Ein paar Zeilen warme Luft»: Das Internet hat sich auch an Tag 2 nach dem FCB-Debakel noch nicht erholt und wütet weiter Am Tag nach der Cup-Niederlage veröffentlichen der FC Basel und Bernhard Burgener ein Statement, in dem sie sich hinter Trainer Ciriaco Sforza stellen. Für die Netzreaktionen im Internet ist das wie Benzin für ein Feuer.

Ciriaco Sforza bleibt vorerst Trainer des FC Basel. Vielen Fans im Internet gefällt das aber so gar nicht. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Bevor der Klub und Bernhard Burgener überhaupt ihr Statement veröffentlichen, steht bei den Fans das Unverständnis, warum sich von der Führungsebene niemand zu Wort meldet. Das Statement, es brauchte wohl seine Zeit.

Wieder einmal unglaublich feige, dass von der "Führung" niemand hinsteht, sich nicht mal äussert.



Diese Rolle zu 100% einem Spieler zu geben, ist nicht gut und schlicht unfair.



Danke Vali @VStocker89 für deinen Mut und deine Geradlinigkeit. Respekt. #rotblaulive — Stefan Kaiser (@kaiser_liberal) February 18, 2021

Noch immer kein Lebenszeichen aus dem Turm? Die Herren @bireweich1893 und @HerrjoggelI sind wohl noch am Allschwiler Weiher beschäftigt. Die #turbulenten 🦆 wollen auch gefüttert werden... #rotblaulive — Shwuincee (@shwuincee) February 18, 2021

Dann war es endlich so weit. Um 17.20 Uhr veröffentlicht der FC Basel ein kurzes Statement von Bernhard Burgener. Darin steht, dass der Trainer bleibt und man eine Reaktion der Mannschaft erwartet. «Gemeinsam stehen wir in der Verantwortung und wir werden alles daran setzen, diese schwierige Situation zu meistern», so Burgener.

Bernhard Burgener: «Ciriaco Sforza ist und bleibt unser Trainer. Gemeinsam stehen wir in der Verantwortung und wir werden alles daran setzen, diese schwierige Situation zu meistern.»

Hier geht’s zum ganzen Statement ⬇️ #FCBasel1893 #rotblaulive https://t.co/Q9dzjITUyX — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 18, 2021

Auch wenn endlich die langersehnte Äusserung kam. Den Fans schmeckt sie aus vielerlei Gründen nicht. Punkt Nummer 1 ist offensichtlich, dass der Trainer bleibt.

Der Trainer wird nicht 'gerade jetzt' infrage gestellt sondern seit Monaten! Seit der hier ist, hat Basel nicht einmal gut gespielt! Und das Argument 'für die Jungen' ist ein Witz, welcher Junge aus Basel spielt im Stamm?

Ihr seid 🤡🤡 — zitterus (@zitterus) February 18, 2021

Die gesamte Vereinsführung ist und bleibt ein Mysterium. Wenn die Mannschaft nicht mit dem Trainer funktioniert, wo ist dann der Punkt so fortzufahren? — Santbir Singh (@Sxntbir) February 18, 2021

9 Siege 4 Unentschieden und 7 Niederlagen. 16 Punkte Rückstand auf Leader @BSC_YB

International nicht dabei.

Cup-Out gegen den 2. klassigen @fcwinti mit 6 Gegentoren.



Was muss beim @FCBasel1893 unter Burgener passieren, damit der Trainer entlassen wird?#rotblaulive #sforzaout https://t.co/yignOnM6Qd — Benjamin von Falkenstein (@BenjvF) February 18, 2021

Der zweite Punkt, der die Twitterer auf die Palme bringt, dreht sich gar nicht um den expliziten Inhalt des Statements.

Tatsächlich hän si e ganze Daag brucht für e Statement vo knapp 100 Wörter und däm schäbige Inhalt. WOW! — HappyFacesNow (@Happyfaceslover) February 18, 2021

Ein solches "Statement" hätte man sich sparen können. Leider ist von dieser Clubführung nicht anderes zu erwarten. Es isch zyt zum goo! — Marc Castro (@MarcCas62130639) February 18, 2021

#fcbasel1893 #rotblaulive warum bin ich ob gehalt & qualität des statements nur mässig überrascht? — Josef Svejk (trägt solidarisch die maske) (@josv70) February 18, 2021

20 Stunden Vorbereitung für ein paar Zeilen warme Luft? Tickt Ihr noch ganz richtig @FCBasel1893 ? #rotblaulive https://t.co/jeQYXVoYjh — Niggi Dom (@niggidom) February 18, 2021

Und dann sind da eben diejenige, die die ganze Situation nur noch mit einer gehörigen Portion Galgenhumor ertragen können.

Dieser Laden ist momentan wohl gar nicht so unglücklich über Lockdown. #rotblaulive pic.twitter.com/naSloB5uz3 — Markus Häfliger (hä.) (@M_Haefliger) February 18, 2021

Warum Worte, wenn man auch ein GIF für sich sprechen lassen kann.