Netzreaktionen «À fonds perdu falsch verstanden»: Das 2:6-Debakel des FC Basel gegen Winterthur lässt das Internet kochen Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Nach der 2:6-Niederlage gegen Winterthur des FC Basel läuft Social Media heiss. Rücktrittsforderungen, nicht ganz ernst gemeinte Lösungsvorschläge und ja, Mario Basler kommt auch vor.

Das Gesicht im Trikot vergraben. Pajtim Kasami sollte Twitter und Co. heute lieber auslassen.

Claudio Thoma / freshfocus

Nach dem Spiel und dem Ergebnis kann man sich das schon fragen. War der FCB wirklich der Favorit in dem Spiel?

Winterthur schlägt Basel, oder: der Favorit setzt sich durch.#rotblaulive — Frau Hässig #freeYasaman (@Rita_Sauser) February 17, 2021

Bei der Suche nach möglichen Gründen kann man verschiedene Wege einschlagen. Vielleicht hat die Vereinsführung auch die Bedingungen der Bundeshilfen einfach falsch verstanden.

Denke der FCB hat ‚a fonds Perdu‘ falsch verstanden #rotblaulive — sandro fiorilli 🕘 (@fiofiodor) February 17, 2021

Hier haben wir einen Klassiker. Nach so einer herben Klatsche muss man auch die positiven Dinge herausstellen.

Aus der Meisterschaft können wir wenigstens nicht ausscheiden. #rotblaulive #zämmestark — Jonas Kiefer (@Jonas_Kiefer_BS) February 17, 2021

Die Internet-Domain-Betreiber begeben sich in den Sale-Modus.

Muss sich der FCB hier ernsthaft Gedanken machen?

Gleich dreimal ist die Niederlage in den Schweizer Twitter-Trends vertreten. Auch wenn es Aufmerksamkeit generiert. Auf diese hätte der FCB wohl gern verzichtet.

«Alle weg.» Dieser User bedient sich an den Worten Mario Baslers. Wie sonst will man seinem Unmut am besten Ausdruck verleihen?

Auch das muss bedacht werden. Es gibt Fans, denen die Underdog-Rolle durchaus zusagt.

Damals, kurz nach dem ersten Meistertitel verlor ich das Interesse am FCB weitgehend... ich mag Underdogs lieber!

Jetzt, wo sie bald wieder gegen den Abstieg spielen werden kommt mein Interesse vielleicht wieder zurück. #rotblaulive — Marcel Colomb (@MarcelColomb) February 17, 2021

Der FC Winterthur hatte kein Erbarmen mit dem FC Basel.

Während der Partie sassen die Neuzugänge Darian Males und Matías Palacios bereits am Spielfeldrand und durften sich das Debakel aus nächster Nähe anschauen.

Des einen Leid ist des anderen Freud. Bei all dem Negativen aufseiten des FC Basel. In Winterthur auf der Schützenwiese, dem eigentlichen Austragungsort der Partie, wurde kurzerhand ein Feuerwerk abgebrannt.