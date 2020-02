Neuer Vertrag für Nati-Trainer: «Es gab keine Alternativen zu Vladimir Petkovic – Urs Fischer vielleicht»

Unter Petkovic hat sich die Schweiz für alle grossen Turniere qualifiziert, dort aber nie einen Exploit geschafft, weshalb?

Hier ist es wichtig, zu differenzieren. Darum zunächst: Sowohl den EM-Achtelfinal, wie auch den WM-Achtelfinal zu erreichen, ist nüchtern betrachtet eine starke Leistung. Gerade an der WM in einer Gruppe mit Brasilien, Serbien und Costa Rica – es war qualitativ die wohl stärkste Gruppe. Nun, die Achtelfinals: Dem Spiel an der EM gegen Polen wird die Schweiz vielleicht noch lange nachtrauern. Es wäre der Moment gewesen, um den Exploit zu schaffen. Die Leistung war gut, das entscheidende Tor wollte aber einfach nicht gelingen. Und das Penaltyschiessen – ja, das kann man halt auch verlieren. Zwei Jahre später gegen Schweden, das war tatsächlich eine der schwächsten Leistungen der Schweiz unter Petkovic. Trainer und Mannschaft waren gezeichnet von den kräfteraubenden Tagen wegen des Doppeladlers rund ums Serbien-Spiel.

Trotz Erfolgen war Petkovic nie unumstritten. Weshalb tut sich die Schweiz mit ihrem Nati-Trainer so schwer?

Es ist tatsächlich so, dass Vladimir Petkovic die fussballerische Arbeit mehr schätzt als die kommunikativen Aufgaben. Auch mit den Medien. Die Gleichung ist einfach: Je weniger Gelegenheiten es gibt, mit dem Nationaltrainer zu sprechen, desto eher sind dann die drängenden, aktuellen Themen im Fokus. Das erzeugt in der Summe manchmal ein zu negatives Bild. Eines, das gar nicht nötig wäre. Weil Petkovic in der Bevölkerung beispielsweise mit seinem Fussball, den er spielen lässt, viel Rückhalt geniesst. Die Schweizer Nati macht mehr Spass, seit er als Trainer übernommen hat. Und Petkovic selbst ist eine spannende Persönlichkeit, die viele Geschichten zu erzählen hat, eine riesige Erfahrung aufweist – und mit einem grossartigen Humor gesegnet ist. Diese Facetten sollte er künftig wieder etwas mehr zulassen. Zudem – und ich sage das völlig wertfrei: Weil Petkovic nicht so gut Deutsch spricht, ist es schwieriger, in der deutschsprachigen Schweiz eine enge Verbindung zum Publikum aufzubauen. In dieser Hinsicht hatten Köbi Kuhn und auch Ottmar Hitzfeld deutliche Vorteile.

Doppeladler, Doppelbürger, der Knatsch um den Rücktritt von Valon Behrami. Wie sehr hat das alles Petkovic geschadet?

Zwischenzeitlich sehr stark. Es gab Phasen, da war Petkovic ziemlich angeschlagen. Gerade im Jahr nach der WM. Für viele mag die Nations League ja ein Ärgernis sein. Petkovic hat sie hingegen wahrscheinlich den Job gerettet. Der 5:2-Sieg gegen Belgien im November 2018 war es, der nochmals Schwung reingebracht hat. Auch danach sind die Probleme nicht gänzlich verschwunden. Insbesondere die Absage von Xherdan Shaqiri aus Motivationsgründen in diesem Sommer hat den Druck auf Petkovic nochmals erhöht. Dazu kamen einige späte Gegentore in wichtigen EM-Qualifikationsspielen. Doch das überzeugende Ende dieser Qualifikation und der tolle Teamzusammenhalt haben den Ausschlag für Petkovic gegeben.