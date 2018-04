Zwei Spiele vor Ende der Regular Season und nach dem dritten Sieg de suite ist den Schweizern Nico Hischier und Mirco Müller die Playoff-Teilnahme mit den New Jersey Devils kaum noch zu nehmen.

Den 5-Punkte-Vorsprung auf den ersten Nicht-Playoff-Platz im Osten, den die Florida Panthers mit einem Spiel weniger einnehmen, vermochten sie in der Nacht auf Mittwoch zu halten.

Will Butcher - er jeweils im Powerplay - und Taylor Hall trugen sich für die New Jersey Devils je zweimal in die Torschützenliste ein und sorgten so massgeblich dafür, dass gegen die Rangers bereits nach 36 Minuten ein 5:1-Vorsprung zu Buche gestanden war.

Florida wahrt Playoff-Chance ohne Malgin

Dass die Devils die Playoff-Qualifikation noch nicht auf sicher haben, liegt daran, dass Florida das Heimspiel gegen Nashville mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste durch den Berner Roman Josi (57.) musste Florida, das ohne Denis Malgin antrat, nochmals um die zwei Punkte bangen.