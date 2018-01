In Basel ist das anders: Weder den Grand Prix noch das Championat konnte je ein Schweizer für sich entscheiden. OKPräsident Willy Bürgin konnte noch nie die Schweizer Nationalhymne spielen. Es ist der grösste Wunsch des 81-Jährigen, dass er irgendwann noch erlebt, wie an «seinem» Wettbewerb ein Landsmann triumphiert. Aber warum hat in Basel noch nie ein Schweizer gewinnen können? Und wie stehen die Chancen, dass dieses Jahr alles besser kommt? Das wollten wir von unseren besten Springreiterinnen und Springreitern wissen. Denn irgendwann nimmt jede Serie ein Ende – negative wie positive. Die Hoffnungen bestehen, dass dieses Jahr der Fluch besiegt werden kann. Aber lesen Sie die Einschätzungen der Stars am besten selbst.

Martin Fuchs (25)

«Schwer zu sagen, warum bisher noch kein Schweizer gewinnen konnte. Zwar sind hier sehr wohl die besten Reiter am Start, aber das ist bei anderen grossen Grand Prix – auch in der der Schweiz – ebenfalls so. Es braucht enorm viel, um hier zu gewinnen. Die richtige Ausbildung, eine gewisse Kontinuität auf höchstem Niveau und ein bisschen Glück braucht es auch immer. Es geht manchmal um Zehntelsekunden in unserem Sport. Hoffen wir, dass wir dieses Jahr den Fluch endlich besiegen können. Am liebsten natürlich am GP am Sonntagabend und am liebsten ich selbst (lacht). Ich rechne mir gute Chancen aus mit Clooney (sein Pferd; d. Red.). Steve Guerdat tritt mit Alamo zwar mit einem eher unerfahrenen Pferd an, trotzdem sind seine Chancen intakt. Luciana Diniz oder Markus Ehning – die gesamte Weltspitze ist hier. Es gibt viele Anwärter.»