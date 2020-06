Novak Djokovic erhitzt die Gemüter, weil er in Serbien Wasser predigt und Wein trinkt

An diesem Wochenende wird wieder Tennis gespielt. Vor tausenden von Zuschauern. Als wäre nichts gewesen. Keine Pandemie, die weltweit über 400'000 Leben dahingerafft hat und deren tägliche Ansteckungsraten global betrachtet höher denn je sind. Adria-Tour heisst die Turnierserie, die Novak Djokovic mit seinen Brüdern Djorde und Marko innert weniger Wochen aus dem Boden gestampft hat. Neben Belgrad wird bis am 5. Juli auch noch in Zadar (Kroatien), Banja Luka (Bosnien & Herzegowina) und an einem noch zu bestimmenden Ort in Montenegro gespielt.

Das Teilnehmerfeld ist illuster, neben Djokovic treten auch der zweifache French-Open-Finalist Dominic Thiem (ATP 3), Alexander Zverev (ATP 7), Grigor Dimitrov (ATP 19) und die Kroaten Borna Coric (ATP 33) und Marin Cilic (ATP 37) an. Gespielt wird in zwei Vierergruppen nach dem Fast-4-Format, also auf vier Games pro Satz. Die Adria-Tour ist ein voller Erfolg. Die ersten 1000 Tickets für das Turnier in Belgrad waren nach 7 Minuten vergriffen, in Zadar wird ein Stadion für 9000 Zuschauer errichtet.

Fussballplausch mit Savo Milosevic

Die Erlöse erhalten wohltätige Organisationen, Preisgeld wird keines ausgeschüttet, alle Spieler hätten sich zudem verpflichtet, ihre Gagen vollumfänglich karitativen Zwecken zukommen zu lassen, Kosten, die ihnen entstehen, zum Beispiel durch Anreisen in gecharterten Flugzeugen, werden indes übernommen. Die Freude ist sicht- und spürbar, sei es auf dem Rollfeld, wo Djokovic seine Freunde persönlich abholte, oder beim Fussballplausch mit der serbischen Fussballlegende Savo Milosevic.

Alles gut also? Mitnichten. Denn Novak Djokovic hat sich am Mittwoch in einer Telefonkonferenz klar gegen die Durchführung der US Open in New York ausgesprochen. Der Veranstalter, der amerikanische Tennisverband USTA, möchte das Turnier unter Ausschluss der Öffentlichkeit abhalten, die Spieler würden in Charterflügen anreisen und dürften nur von einer Person begleitet werden. Zudem würden alle in einem Hotel in Manhattan unter Quarantäne gestellt, die Teilnehmerfelder drastisch gekürzt.

Cilics Antrag auf mehr Preisgeld Für Djokovic ist das keine Option. Er liess verlauten, in diesem Falle würde er auf eine Teilnahme verzichten und erst Ende September bei den French Open in Paris wieder antreten. Djokovic ist nicht der einzige Spieler, der Bedenken äusserte, aber dass er parallel aber eine eigene Turnierserie durchführt, erhitzt die Gemüter. Einerseits, weil er vorgibt, als Präsident des Spielerrats für die Anliegen der weniger Verdienden einzustehen, mit der Adria Tour aber nur für Elitespieler Arbeitsmöglichkeiten schafft.