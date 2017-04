Es gebe drei mögliche Gründe für den Leistungseinbruch: die fehlende Qualität im Kader und die Leistung der Spieler, der Einfluss von Trainer Zeidler oder eine schlechte Teamchemie. In einem Monat ziehe man Bilanz und werde entscheiden.

Fournier soll Sion zum Cupsieg führen

Vorderhand übernimmt Sébastien Fournier den Trainerjob. Der ehemalige Internationale, der von 1987 bis 1996 in 190 Ligaspielen für die Walliser auflief, war zuletzt Chef der Nachwuchsabteilung im Klub. 2012 war er schon einmal für einige Monate Trainer der ersten Mannschaft, ehe er nach acht Spielen (5 Siege, 1 Unentschieden) durch Michel Decastel ersetzt wurde. Assistiert wird der 45-Jährige vom Franzosen Amar Boumilat.

Der FC Sion belegt in der Super League nach 29 Runden den 3. Platz, zwei Punkte vor Luzern und fünf vor Lugano. Am letzten Sonntag bezog er gegen Lausanne eine 0:1-Heimniederlage. Zwei Wochen zuvor setzte es in Lugano ein 2:4 ab. Mit dem 14. Cupsieg in seinem 14. Cupfinal am 25. Mai gegen den FC Basel könnten die Walliser die Saison retten. Wohl mit Blick darauf sah sich Constantin zum Handeln genötigt.