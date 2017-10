Was soll ein Vater heute seinem Sohn bei der Berufswahl raten? Herzchirurg? Pilot? Berufspolitiker? Strafverteidiger? Nein. Die beste Kombination aus Spass und Geldverdienen bietet in den nächsten 20 Jahren der Beruf des Eishockey-Verteidigers.

Die Verteidiger sind flinker und smarter geworden. Sie dominieren das Eis und die Besten haben mehr Einfluss auf das Spiel als ein Stürmer. Ein Blick auf die Junioren-Nationalteams zeigt, dass der nächste Roman Josi in unserem Hockey wahrscheinlich so weit weg ist wie der nächste Roger Federer im helvetischen Tennis. Die Verteidiger werden in den nächsten Jahren noch wichtiger – und teurer.

Kürzlich hat Romain Loeffel in Lugano einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Servettes Sportchef Chris McSorley behauptet, Loeffel werde in Lugano «mehr als 800 000 Franken verdienen». Luganos Präsidentin Vicky Mantegazza bleibt ob solcher Behauptungen gelassen: «So? Hat er das gesagt? Und was ist denn mit den Löhnen von Eric Blum oder Raphael Diaz?»