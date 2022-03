Promotion League Ärgerliche Fehler für die FCB U21 und wenige Chancen für die Black Stars Während der FC Basel U21 Biel mit 1:3 unterliegt, holen die Black Stars beim torlosen Remis gegen YF Juventus einen verdienten Auswärtspunkt.

Sulejman Turkes (hier gegen Etoile Carouge) hatte die beste Chance für die Black Stars. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Nach drei Auswärtsspielen zum Rückrundenauftakt durfte die U21 des FC Basel am Samstag erstmals zu Hause ran. Ein Erfolgserlebnis feierten die Rotblauen aber im heimischen Leichtathletikstadion St.Jakob nicht. Am Ende leuchtete ein 1:3 gegen den FC Biel auf der Anzeigetafel.

«Es war wie zuletzt gegen Bellinzona und Chiasso (jeweils 0:2, die Red.) – der Gegner war nicht besser, hat uns aber für unsere Fehler knallhart bestraft. Das ist sehr ärgerlich», fasste Thomas Mohler den Match zusammen. Der Basler Assistenztrainer, der Michel Renggli (Uefa-Trainerkurs) vertrat, sah, wie sein Team früh in Rückstand geriet, sich danach stabilisierte und keine Bieler Chancen mehr zuliess.

Kurz vor der Pause gelang dem Heimteam der verdiente Ausgleich. Momodou Jaiteh traf die Latte und Albin Krasniqi versenkte den Rebound per Kopf (43.). Den Schwung nahm der rotblaue Nachwuchs mit in die zweite Halbzeit, gewann viele Bälle in der Angriffszone und schnupperte mehrfach am 2:1. Der Treffer gelang jedoch dem «anderen FCB», als Endrit Morina nach einem Eckball per Kopf zur Stelle war (60.). Mohler gab zu:

«Das führte zu einem Bruch. Wir konnten in der Folge nicht mehr nachlegen.»

Das Basler Bemühen war zwar erkennbar, gute Chancen blieben aber aus. Stattdessen setzten die Seeländer in der Nachspielzeit mit dem 1:3 den Schlusspunkt.

FC Basel U21 – FC Biel-Bienne 1:3 (1:1) Leichtathletikstadion St. Jakob. – 400 Zuschauer. – SR Dedukic. – Tore: 7. Chatton 0:1. 43. Krasniqi 1:1. 60. Endrit Morina 1:2. 92. Nushi 1:3. Basel U21: Gebhardt; Manis (79. Xhemaili), Vukelic, Dundas, Gradaille; Uruejoma; Winkler (79. Kayombo), Moulin; Krasniqi (64. Stevanovic), Hunziker, Jaiteh. Biel: Grivot; Erard, Aboud, Affolter, Ferreira; Hamidi (61. Grasso, 82. Le Neün), Mourelle, Endrit Morina, Santos; Garcia (61. Nushi), Chatton (69. Stjepanovic). Bemerkungen: Basel ohne Gruber, Rustemi, Spycher (alle krank) und Chipperfield (1. Mannschaft). Biel ohne Alic, De Freitas, Hofer, Mäder, Stadelmann (alle verletzt), Fleury (gesperrt), Morelli, Kenan Morina und Tasbicen (alle kein Aufgebot). – Verwarnungen: 24. Jaiteh (Foul), 27. Affolter (Unsportlichkeit), 45. Endrit Morina, 48. Hamidi, 54. Vukelic, 70. Erard, 81. Mourelle (alle Foul). – 43. Lattenschuss Jaiteh. 53. Lattenschuss Moulin. – Grasso verletzt ausgeschieden.

Einen Zähler ergatterte dagegen der FC Black Stars bei YF Juventus. «Ein unangenehmer Gegner auf schwierigem Boden» hatte Gäste-Trainer Branko Bakovic im Vorfeld gesagt und behielt recht. Die Basler hatten sich gut auf die Zürcher eingestellt, sodass sich die Teams praktisch die ganze Spieldauer über neutralisierten. Entsprechend tief war der Unterhaltungswert dieser ausgeglichenen Partie, die leistungsgerecht 0:0 endete.

Ganz ohne Torchancen verlief der Match allerdings nicht. Die beste Gelegenheit der Sterne hatte Süleyman Türkes, der seinen Kopfball aus sechs Metern knapp über das Gehäuse setzte (27.). YF Juventus hatte derweil seine beste Phase in den Schlussminuten. Zuerst wurde Nestorly Lumbu ein Treffer aberkannt, weil Steven Oberle bei seinem Abwehrversuch regelwidrig behindert worden war (86.). In der 89. Minute kam der grossgewachsene Verteidiger erneut nach einem Corner mit dem Kopf an den Ball, fand seinen Meister aber in Oberle, der mit einem tollen Reflex seinem Team den Punkt rettete.