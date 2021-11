Promotion League Die Basler Teams zeigen zwei Steigerungen, holen aber nur einen Punkt Während die Black Stars gegen Sions Nachwuchs immerhin einen Zähler retten (2:2), verliert der FC Basel U21 auch in Bavois (0:2).

Black Stars Kapitän Moyo Ola Uruejoma traf vor dem Ausgleich nur die Latte – sein Kollege Alexandre Edwige profitierte davon. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Das Promotion-League-Duell zwischen dem FC Black Stars und der U21 des FC Sion war kein Spiel der Torhüter. Immerhin sorgten die Schlussmänner, die allesamt einen suboptimalen Tag einzogen, dafür, dass die 250 Zuschauer auf dem Buschweilerhof vier Tore zu sehen bekamen.

In der 16. Minute faustete Dario Thürkauf nach einem Corner, den er unnötigerweise verschuldet hatte, am Ball vorbei und ermöglichte Erik Andersson per Kopf die Gästeführung. Fünf Zeigerumdrehungen später enteilte Mauro Rodrigues der Black-Abwehr, Thürkauf parierte zwar den Schuss des Angreifers, allerdings nicht weit genug, sodass Artan Asani zum 0:2 einschieben konnte.

«Bei uns hat nicht alles geklappt», umschrieb Branko Bakovic die Vorstellung seiner Elf in der ersten Halbzeit wohlwollend. Die Sterne agierten im Aufbau zu behäbig und unpräzise und vorne fehlte es an Bewegung, um die massierte Sion-Defensive aus den Angeln zu heben.

Letzteres korrigierte Bakovic, indem er zur Pause sein Sturmduo austauschte. Fortan fand das Geschehen fast ausschliesslich in der Platzhälfte der Walliser statt, doch echte Chancen waren zunächst Mangelware.

Die Basler Hoffnungen auf einen Punktgewinn befeuerte ausgerechnet Nathan Aymon. Der Sittener Keeper liess sich den Ball von Jan Muzangu abluchsen und riss anschliessend den Black-Stürmer um, obwohl sich dieser vom Tor weg bewegte. Ein Platzverweis und ein Penalty waren die Konsequenzen. Seydou Ouedraogo liess dem eingewechselten Luca Campagnani aus elf Metern keine Chance.

Weil die Abschlüsse der Sterne in der Folge zumeist knapp am Tor vorbei gingen, musste der 16-jährige Goalie zunächst keine echte Parade zeigen. In der 88. Minute war allerdings Alexandre Edwige mit dem Kopf eher zur Stelle als Campagnani mit den Fäusten. Es kam zum Tohuwabohu im Sittener Fünf-Meter-Raum. Moyo Uruejoma knallte das Leder zunächst an die Lattenunterkante, ehe Edwige schliesslich den Ball über die Linie drückte. Und weil das Heimteam in der Nachspielzeit zwei grosse Chancen vergab, blieb es beim 2:2. Branko Bakovic bilanzierte:

«So wie das Spiel gelaufen ist, müssen wir mit dem Resultat zufrieden sein.»

Grund dafür waren die zwei unterschiedlichen Gesichter seiner Equipe. «Vor der Pause waren wir nicht gut, die zweite Halbzeit war viel besser!»

FC Black Stars – FC Sion U21 2:2 (0:2) Buschweilerhof. – 250 Zuschauer. – Tore: 16. Andersson 0:1. 21. Asani 0:2. 67. Ouedarogo (Foulpenalty) 1:2. 88. Edwige 2:2. Black Stars: Thürkauf; Mumenthaler, Edwige, Farinha e Silva, Fischer; Muzangu, Uruejoma, Kaufmann (69. Adamczyk), Jankowski (69. Ait Jloulat); Rashiti (46. Ouedraogo), Babovic (46. Adriano Ferreira). Sion U21: Nathan Aymon; Martic, Andersson, Ruiz, Muminovic; Matondo, Bitz, Delley (74. Aguilar); Asani (66. Campagnani), Moulin (74. Halabaku), Rodrigues (86. Yohann Aymon). Bemerkungen: Black Stars ohne Mushkolaj, Türkes, Dalibor Zunic (beide verletzt), Dejan Zunic (gesperrt), Fazlija, Rapold und Xheladini (alle kein Aufgebot). Sion ohne Berdayes, Clescenco, Gerson Ferreira, Kabashi, Khasa, Richard, Safarikas und Wakatsuki (alle verletzt, krank oder kein Aufgebot). – Platzverweis: 64. Nathan Aymon (Notbremse). – Verwarnungen: 45. Kaufmann (Foul), 63. Mumenthaler (Hands), 69. Matondo, 82. Muminovic (beide Unsportlichkeit), 86. Andersson (Foul), 92. Muzangu (Unsportlichkeit). – 88. Lattenschuss Uruejoma. 91. Muminovic klärt Schuss von Mumenthaler auf der Torlinie.

Eine Steigerung im Verlauf der Partie gelang auch der U21 des FC Basel beim FC Bavois. Marco Schällibaum fasste die Partei so zusammen:

«Ja, wir sind nach schlechtem Beginn stabiler geworden, hatten auch Chancen zum Ausgleich oder zum Anschlusstreffer. Aber am Ende hat es wieder nicht gereicht.»

Den Hauptgrund für die 0:2-Niederlage – die sechste in Serie – im Waadtland sah der Basler Trainer in der Startphase, die von den Gastgebern dominiert wurde. «Da waren wir nicht parat», sprach Schällibaum Klartext.

Bereits nach vier Minuten nutzte Adrian Alvarez die dritte Chance der Vaudois. Der schnelle, technisch versierte Flügel durfte nach einem Eckball aus fünf Metern unbedrängt einköpfen. «Dass ausgerechnet einer der kleinsten per Kopf trifft, darf nicht passieren», ärgerte sich der Gäste-Trainer und fügte kopfschüttelnd hinzu:

«Das passt irgendwie zu unserer Situation.»

Die in Weiss spielenden Rotblauen bissen sich auf schwierigem Untergrund in die Partie zurück, kamen auch zu einigen Abschlussgelegenheiten aus vielversprechender Position. Doch in der momentanen Lage fehlt dem Basler Nachwuchs die Leichtigkeit vor dem Tor. Bestes Beispiel dafür war Topskorer Tresor Samba, der allein vor Bavois-Goalie Robin Enrico den Ball zwei Meter am Gehäuse vorbei drosch (80.). Zu diesem Zeitpunkt führte das Heimteam bereits 2:0, weil Marko Misic ein schönes Umschaltspiel per Hechtkopfball veredelt hatte.

«Unsere Realität ist schwierig», gab Marco Schällibaum zu, der sich durchaus selbstkritisch mit der Lage auseinandersetzt. «Ich übernehme meinen Teil der Verantwortung.» Sein ganzer Fokus gilt dem Heimspiel gegen Stade Nyonnais, dem letzten Match in diesem Kalenderjahr. «Es ist unsere letzte Gelegenheit, den Turnaround zu schaffen und wenigstens mit einem versöhnlichen Abschluss in die Winterpause zu gehen.»