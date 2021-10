Promotion League Die Serien der Black Stars und der FCB U21 gehen zu Ende Während Black zu Hause Bavois mit 3:2 (3:2) bezwingt, verliert die U21 des FC Basel bei Etoile Carouge mit 1:2 (0:1).

Die Black Stars können wieder gemeinsam jubeln. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

«Es war ein Sechs-Punkte-Spiel für beide Teams», sagte Samir Tabakovic nach der Partie gegen den FC Bavois. Der Trainer des FC Black Stars hatte die Begegnung sogar zum «wichtigsten Spiel der Hinrunde» erklärt, «weil danach klar sein würde, ob wir uns fortan nach oben orientieren dürfen oder gegen unten orientieren müssen». Dass sich seine Equipe schliesslich mit 3:2 durchgesetzt hatte, freute Tabakovic. «Wir mussten über eine halbe Stunde zu zehnt spielen und haben in Unterzahl den Siegtreffer erzielt – dafür gebührt der Mannschaft ein Kompliment.»

Doch nicht alles, was die Black Stars in diesem Heimspiel zeigten, verdiente Komplimente vom Trainer, der bemängelte, «dass wir zur Pause nicht höher geführt haben». Immerhin trafen Robin Adamczyk per Flachschuss aus 18 Metern (11.) und Alexandre Edwige per Kopf nach Freistossflanke Antonio Fischers (34.). Dazwischen hatte man den Gästen den Ausgleich ermöglicht, weil Jan Muzangu 20 Meter vor dem eigenen Tor ins Dribbling gegangen war und den Ball verloren hatte, welcher über Umwege bei Torschütze Miljan Dangubic landete (23.).

FC Black Stars – FC Bavois 3:2 (2:1) Buschweilerhof. – 150 Zuschauer. – Tore: 11. Adamczyk 1:0. 23. Dangubic 1:1. 34. Edwige 2:1. 60. Begzadic 2:2. 84. Mushkolaj 3:2. Black Stars: Krupljanin; Mumenthaler, Edwige, Farinha e Silva, Sevinç; Fischer; Adamczyk (54. Kaufmann), Uruejoma; Muzangu (59. Dejan Zunic), Rashiti (59. Mushkolaj), Ouedraogo. Bavois: Manière; Kurtic, Ivanov, Bühler, Dangubic (83. Liardet); Blerim Iseni; Qela (68. Rochat), LoVacco (83. Kilinç); Alvarez, Begzadic, Misic (68. Talovic). Bemerkungen: Black Stars ohne Babovic, Ferreira, Ingold, Jankowski, Jloulat, Oberle, Thürkauf, Türkes und Dalibor Zunic (alle verletzt, krank oder abwesend). Bavois ohne Danner, Da Silva, Di Pasquale, Enrico, Meriton Iseni und Özdemir (alle verletzt, krank, abwesend oder kein Aufgebot). Platzverweis: 53. Fischer (Foul, 2. Verwarnung). – Verwarnungen: 33. Kurtic, 35. Uruejoma (beide Foul), 40. Farinha e Silva (Reklamieren), 40. Ouedraogo (Unsportlichkeit), 43. Fischer (Foul), 45.+1 Adamczyk, 45.+1 Begzadic (beide Unsportlichkeit), 54. Tabakovic (Trainer Black Stars, Unsportlichkeit), 58. Mumenthaler (Reklamieren).

Genauso ärgerlich waren die fünf Minuten vor der Pause, in der sich die Sterne gleich vier unnötige Verwarnungen abholten. Das rächte sich, weil kurz nach dem Seitenwechsel mit Fischer einer der Vorbelasteten mit der Ampelkarte vom Platz musste (53.). Kurz darauf kam es noch schlimmer, weil der aus offsideverdächtiger Position gestartete Mehmed Begzadic den Ausgleich markierte (60.).

Die Basler mussten sich in der Folge zwar dominieren lassen, gestanden dem Gegner aber keine echte Torchance mehr zu. Im Gegenteil – die klaren Möglichkeiten gehörten dem Heimteam. Zunächst rauschte Dejan Zunic knapp an einer scharfen Hereingabe von Seydou Ouedraogo vorbei (83.), dann liess Luftëtar Mushkolaj mit einer Körpertäuschung seinen Gegenspieler aussteigen und erzielte unter gütiger Mithilfe von Bavois-Keeper Julien Manière aus 14 Metern das entscheidende 3:2 (84.).

Die Serie der Ungeschlagenheit endet für die U21

Während damit bei den Black Stars die Serie von wettbewerbsübergreifend vier Partien ohne Sieg zu Ende ging, endete auch für die U21 des FC Basel eine – deutlich längere und schönere – Serie: Die Rot-Blauen gingen nach sieben Promotion-League-Partien ohne Niederlage erstmals wieder als Verlierer vom Feld. Das 1:2 bei Etoile Carouge war gemäss Marco Schällibaum keineswegs zwingend. «Den Sieg hätten wir definitiv nicht verdient gehabt, aber ein Remis wäre okay gewesen, denn in der letzten halben Stunde hat die Mannschaft so gespielt, wie ich mir das vorstelle, und mehrfach das 2:2 verpasst», lautete das Fazit des FCB-U21-Trainers.

In der ersten Halbzeit hingegen traten die in Weiss spielenden Rot-Blauen recht verhalten auf. «Ob Pass, Flanke oder Schuss – immer fehlte das entscheidende Etwas», kritisierte Schällibaum. Und so waren es die kampfstarken Genfer, welche die besseren Aktionen hatten und dank Loris Mettlers Schlenzer ins Lattenkreuz (31.) zur Pause verdient 1:0 führten.

Der zweite Durchgang war noch keine Minute alt, da hatten die Carougeois ihre Führung verdoppelt. Ein Ball in die Tiefe, eine Flanke und Bruno Caslei bezwang FCB-Goalie Tim Spycher freistehend aus fünf Metern zum 2:0. «Wir sind ganz schlecht aus der Kabine gekommen und haben es dem Gegner in dieser Szene viel zu einfach gemacht», ärgerte sich der Gäste-Trainer, der in der Folge Zeuge eines Steigerungslaufs seiner Truppe wurde. Denn in der Schlussphase spielte sich die Partie vor allem in der Platzhälfte der Gastgeber ab. Eine herrliche Einzelleistung des eingewechselten Willy Vogt, der zwei Genfer «vernaschte», in den Strafraum eindrang und aus halbrechter Position flach in die entfernte Ecke traf (74.), liess die Basler zwar nochmals hoffen, doch am Ende reichte es trotz aller Bemühungen nicht für das achte positive Resultat in Folge.