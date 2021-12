Promotion League Eine Lehrstunde und eine Nullnummer für die Basler Vereine Während die FC Basel U21 gegen Nyon mit 0:6 untergeht, holen die Black Stars beim 0:0 in Carouge einen Punkt.

Kein Durchkommen gab es für Captain Leonardo Gubinelli gegen Stade Nyonnais. Bild: Edgar Hänggi

Nach der Trennung von Marco Schälibaum übernahmen Mario Cantaluppi und Daniel Stucki intermistisch die U21 des FC Basel, um das Team auf das letzte Spiel des Kalenderjahres vorzubereiten. «Es war schwer, denn die Mannschaft war in gewissen Mustern gefangen, die man nicht von heute auf morgen wegkriegt», erklärte Cantaluppi. Was er meinte, zeigte der Match gegen Stade Nyonnais auf, in dem die Rotblauen kein Bein vors andere kriegten und mit 0:6 die höchste Heimniederlage ihrer Promotion-League-Historie kassierten.

Das Unheil nahm in der 4. Minute seinen Lauf: Mihailo Stevanovic liess sich 25 Meter vor dem eigenen Tor den Ball viel zu einfach abluchsen, dieser landete schliesslich bei Gentian Bunjaku und der Nyon-Topskorer traf zum 0:1. Dies, weil Goncalo Cardoso das Leder unhaltbar für Goalie Tim Spycher ablenkte.

In der Folge bekam das von sechs Pleiten in Serie augenscheinlich verunsicherte Heimteam nie wirklich Zugriff. Die Romands waren entschlossener, zweikampfstärker und besetzten die Räume besser. Im Dauerregen gingen die meisten Duelle an die Gelbschwarzen – auch im und um den Basler Strafraum. Dies hatte zur Folge, dass die Nyonnais das Skore in äusserst unangenehme Höhen schraubten. Mario Cantaluppi urteilte:

«Der Gegner hat eindrucksvoll gezeigt, dass er zu den Topteams der Liga gehört und uns den Schneid abgekauft hat.»

Seinen Spielern attestierte er zwar, «dass sie es probiert haben, aber irgendwann merkten sie, dass heute nichts geht».

Die Basler Verantwortlichen haben nach dem letzten Spiel in diesem Jahr nun ausreichend Zeit, um für die Rückrunde einen neuen Trainer für die U21 zu finden. «Er wird viel Arbeit haben», sagte Cantaluppi und war sich sicher, dass der Neue auch einen Mitschnitt der Klatsche gegen Nyon zu Gesicht kriegen dürfte. «Das war eine echte Lehrstunde.»

FC Basel U21 – FC Stade Nyonnais 0:6 (0:5) Leichtathletikstadion St. Jakob. – 150 Zuschauer. – Tore: 4. Bunjaku 0:1. 21. Pasche 0:2. 24. Bunjaku 0:3. 36. Pasche 0:4. 45.+1 Dugourd 0:5. 57. Dugourd 0:6. Basel U21: Spycher; Spataro (46. Manis), Vukelic, Cardoso, Ejupi (46. Schweizer); Stevanovic; Chipperfield (46. Moulin), Gubinelli; Tushi, Samba (56. Winkler), Chiappetta (46. Gruber). Stade Nyonnais: Guedes; Gazzetta (15. Monteiro), Baron, Marque (60. Sangaré), Vumbi; Hadji (60. Danho), Gaillard (60. Bega), Jaton, Pasche; Bunjaku, Dugourd (70. Shayan Maroufi). Bemerkungen: Basel ohne Durrer, Hunziker, Kissling, Krasniqi, Jaiteh, Okafor, Pergjoka, Stajic, Vishi, Vogt und Xhemaili (alle verletzt, krank oder kein Aufgebot). Nyon ohne Shaho Maroufi (gesperrt), Adhanom, Azizkhodjaev, Chavanne, Gomes, Guerin und Strohnbach (alle kein Aufgebot). – Verwarnungen: 19. Chiappetta, 32. Gaillard, 78. Winkler (alle Foul). – Gazzetta verletzt ausgeschieden.

Anweisungen für Yannick Schweizer. Bild: Edgar Hänggi

Die Goalies sind in Carouge auf dem Posten

Stade Nyonnais hatte Mitte Oktober übrigens auch dem FC Black Stars die höchste Niederlage der Promotion-League-Geschichte zugefügt (0:5, die Red.). Die letzte Auswärtsreise in die Romandie hingegen war für den Basler Quartierklub trotz der tiefen Temperaturen deutlich angenehmer. Bei Etoile Carouge holte man einen unter dem Strich verdienten Punkt.

Dass der Match torlos endete, hatte eine gewisse Logik. Zum einen sind die meisten Stürmer und offensiv starken Mittelfeldspieler der Sterne derzeit verletzt, angeschlagen oder kommen aus längeren Verletzungspausen zurück, sodass in Carouge eine nominell ziemlich defensive Auswahl auf dem Platz stand. Zum anderen fehlte es den Genfern trotz deutlicher optischer Überlegenheit an echten Überraschungsmomenten, um die gut funktionierende Gästeabwehr wirklich in Bedrängnis zu bringen.

Aus diesem Grund waren echte Torchancen Mangelware. Und wenn es gefährlich wurde, waren die Goalies auf dem Posten. Black-Schlussmann Steven Oberle brachte beim Abschluss Matheus Vieiras aus spitzem Winkel rechtzeitig die Fäuste hoch (5.) und lenkte den Volley Loris Mettlers dank einer tollen Reaktion um den Pfosten (56.). Die in Orange spielenden Gäste kamen in Person von Valentin Kaufmann (16.) und Adthe Rashiti (71.) einem Torerfolg am nächsten: Der Mittelfeldspieler scheiterte aus grosser, der eingewechselte Stürmer aus kurzer Distanz an Carouge-Keeper Damien Chappot.