Promotion League Schlechter Lohn für gute Auftritte: FCB U21 verliert trotz Profiverstärkung gegen Zürich, auch Black holt keine Punkte Wieder keine Punkte für den FC Basel U21 und die Black Stars: Der rotblaue Nachwuchs verliert bei den Altersgenossen des FC Zürich mit 2:4, während die Sterne sich Nyon mit 0:1 geschlagen geben müssen.

Auch Liam Chipperfield konnte die Niederlage der U21 des FC Basel nicht verhindern. Freshfocus (Archiv)

«Diese Niederlage ist schwer zu akzeptieren», musste Michel Renggli offen zugeben. 2:0 hatte sein FC Basel U21 bei den Altersgenossen des FC Zürich geführt und am Ende trotzdem mit 2:4 verloren. «Es ist frustrierend, denn für uns wäre eindeutig mehr drin gelegen.»

Als eine der Ursachen nannte der Basler Trainer die Tatsache, «dass wir nicht mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause gegangen sind». Nach den Treffern von Elmedin Fazlic (4.) und Liam Chipperfield (21.) sei der Zürcher Anschlusstreffer durch Genis Montolio (26.) «zu schnell» kassiert wurden. Dass es sich erneut um ein Standardgegentor handelte, ärgerte Renggli ebenfalls.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Rot-Blauen, bei denen neben Chipperfield mit Djiga, Palacios und Fernandes drei weitere Profis aus der ersten Mannschaft aushalfen, die eine oder andere Gelegenheit, das Skore auf 1:3 zu stellen. Doch sie liessen mit zunehmender Spieldauer immer mehr zu, dass sich das Geschehen 30 Meter vor dem eigenen Tor abspielte.

Der eingewechselte Labinot Bajrami mit einem Doppelpack (75., 79.) sowie Lenny Janko (87.) drehten die Partie schliesslich noch zu Gunsten der Zürcher. «Das 2:2 müssen wir besser verteidigen», fand der FCB-Trainer, während der Treffer zum 3:2 trotz nicht optimaler Abwehrarbeit nicht hätte zählen dürfen, denn der Assist zum Tor war von der linken Hand von FCZ-Stürmer Kedus Haile Selassie gekommen.

Das Telegramm FC Zürich U21 – FC Basel U21 4:2 (1:2) Heerenschürli. – 100 Zuschauer. – Tore: 4. Fazlic 0:1. 21. Chipperfield 0:2. 26. Montolio 1:2. 75. Bajrami 2:2. 79. Bajrami 3:2. 87. Janko 4:2. Zürich U21: Omerovic; Hodza, Aversa, Montolio, Guzzo; Janko, Reichmuth, Rodriguez, Hanke; Buschman-Dormand (60.), Haile Selassie. Basel U21: Spycher; Manis (83. Ejupi), Djiga (60. Dundas), Fazlic, Ersalan; Uruejoma; Palacios (70. Jaiteh), Chipperfield; Fernandes (60. Moulin), Hunziker, Gradaille (83. Krasniqi). Bemerkungen: Basel ohne Wetz (abwesend). – keine Verwarnungen. – 39. Pfostenschuss Hanke.

Ein Handspiel verärgert die Black Stars

Eine unglückliche Handspielentscheidung hatte auch der FC Black Stars zu beklagen: Im Heimspiel gegen Stade Nyonnais bekam Yves Jankovski eine Flanke von Kassim Hadji an die Brust, ehe sie von dort seinen angelegten Arm touchierte. Schiedsrichter Alexander Tester liess zunächst weiterspielen, gab aber auf Intervention seiner Assistentin dann doch einen Penalty, den Gentian Bunjaku in der 34. Minute zum 0:1 verwandelte.

Es blieb bis zum Schluss bei diesem Resultat, das ein schlechter Lohn für die von zahlreichen Absenzen geplagten Sterne war. Denn sie liessen den Favoriten kaum zur Entfaltung kommen, schlossen gut die Räume. Ausserdem hatten sie in der Summe mehr und die besseren Chancen in dieser hektischen Partie mit sieben Verwarnungen und zwei Platzverweisen. Zweimal verhinderte die Latte den Torerfolg der Black Stars und tief in der Nachspielzeit scheiterte Dino Babovic trotz doppelter Unterzahl vom Penaltypunkt an Nyon-Goalie Christophe Guedes.

«Es ist schwierig, nach dieser Niederlage Worte zu finden», sagte Branko Bakovic. Der Black-Trainer konnte seiner Equipe nichts vorwerfen («Die Jungs haben alles gegeben») und haderte mit dem Schicksal: «Im Moment läuft einfach alles gegen uns.»

Bei Babovics Penalty hatte Bakovic übrigens nicht hingeschaut, fand aber, dass dieser Seydou Ouedraogo hätte schiessen lassen sollen. «Dino ist an sich ein sicherer Schütze, aber man sagt nicht ohne Grund, dass der Gefoulte nicht zum Elfmeter antreten soll.»

Das Telegramm FC Black Stars – FC Stade Nyonnais 0:1 (0:1) Buschweilerhof. – 100 Zuschauer. – SR Tester. – Tor: 34. Bunjaku (Handspenalty) 0:1. Black Stars: Oberle; Erçin (67. Ouedraogo), Farinha e Silva, Spaqi, Levante (59. Babovic); Mumenthaler, Fazlija, Spataro, Jankowski; Hänggi (67. Türkes); Rashiti (78. Ferreira). Stade Nyonnais: Guedes; Gazzetta, Baron, Marque, Vumbi; Hadji (84. Strohbach), Bega, Jaton (69. Grossrieder), Gomes (50. Dugourd); Escorza; Bunjaku. Bemerkungen: Black Stars ohne Covella, Edwige, Kaufmann, Mushkolaj, Muzangu, Sevinç, Zunic (alle verletzt), Adamczyk und Thürkauf (beide abwesend). Nyon ohne Brenet, Danho, Pasche, Sangaré (alle verletzt), Shaho Maroufi (gesperrt), Gaillard und Pellaton (beide kein Aufgebot). – Platzverweise: 71. Spataro (grobes Foul), 82. Marque (Foul, 2. Verwarnung). – Verwarnungen: 45.+2 Marque (Foul), 50. Baron (Reklamieren), 64. Jaton (Foul), 65. Jankowski (Unsportlichkeit), 71. Oberle, 77. Spaqi (beide Reklamieren), 80. Hadji (Foul). – 29. Lattenschuss Mumenthaler. 79. Lattenschuss Türkes. 94. Guedes hält Foulpenalty von Babovic.

Abstiegssorgen bei beiden Basler Teams

Vier Runden vor Schluss haben die Black Stars drei Punkte Vorsprung auf Rang 13, der den Gang in die Abstiegsrunde bedeuten würde. Zwar warten in den nächsten Wochen allesamt Teams aus der oberen Tabellenhälfte, «aber wir haben gegen Nyon gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft mithalten können», so Bakovic.

Die U21 des FCB hat als 14. derweil bei einem Spiel weniger sieben Punkte Rückstand auf den rettenden 12. Rang. Sollten die beiden Basler Promotion-League-Teams den Gang in die Abstiegsrunde antreten müssen, sieht das Prozedere folgendermassen aus: Die Teams auf den Rängen 13 bis 16 spielen noch eine Doppelrunde (je drei Heim- und Auswärtsspiele), wobei die bisher geholten Punkte mitgenommen werden. Die beiden Letztplatzierten steigen am Ende ab.

Resultate und Tabelle: