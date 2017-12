Eine noch bessere Klassierung vergab der 25-jährige Waadtländer im abschliessenden Punktefahren, in das er als Führender gestiegen war, in dem er sich aber keinen Punkt holen konnte. So blieb er am Ende acht Zähler hinter dem zweitplatzierten Briten Oliver Wood und 20 hinter Sieger Niklas Larsen aus Dänemark.

Suter war zuvor am Sonntag bereits mit dem Schweizer Bahnvierer im Einsatz gestanden und hatte ebenfalls den 3. Platz belegt.