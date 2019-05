Elia Viviani belegte zum nun schon dritten Mal im aktuellen Giro Platz 2. In Modena wurde er geschlagen vom 27-jährigen Franzosen Arnaud Démare, der in diesem Jahr noch keinen einzigen Sieg auf seinem Konto stehen hatte. Nicht in den Spurt eingreifen konnte der bisher zweifache Etappensieger Pascal Ackermann. Der Deutsche stürzte einen Kilometer vor dem Ziel.

Während mehr als 110 km pedalten mit dem Italiener Luca Covili und dem Japaner Sho Hatsuyama zwei Fahrer vor dem Feld. Eine realistische Chance auf den Etappensieg hatte das Duo aber nie, 30 km vor dem Ziel wurden die beiden Ausreisser wieder gestellt. Die Mannschaften mit den starken Sprinter wollten sich auf dem topfebenen Parcours zwischen Ravenna und Modena die Chance nicht entgehen lassen, um den Tagessieg spurten zu können.

Das Gesamtklassement präsentiert sich unverändert. Valerio Conti liegt weiterhin 110 Sekunden vor dem Slowenen Primoz Roglic, der nach seinen beiden Siegen in den Zeitfahren der grosse Favorit auf den Gesamtsieg ist.

Das Teilstück vom Mittwoch dürfte erneut eine Angelegenheit für die Sprinter werden. Zwischen Carpi und dem Ziel in Novi Ligure im Piemont liegen 221 km, doch das Gelände ist fast ausschliesslich flach.