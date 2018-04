Mit der Summe wendet er einen Whistleblower-Prozess ab, der ihn aufgrund verschiedenster Forderungen bis zu hundert Millionen Dollar hätte kosten können. Das Gerichtsverfahren in Washington, bei dem US Postal (Postal Service) sowie Armstrongs früherer Teamkollege und Edelhelfer Floyd Landis auf der Gegenseite gestanden wären, hätte am 7. Mai beginnen sollen.