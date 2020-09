Die Berner Ärztin Marlen Reusser ist erst seit 2019 Rad-Profi – jetzt gewinnt sie bereits WM-Silber!

Als Sechste war Marlen Reusser vor einem Jahr in Yorkshire trotz einer alles andere als optimalen Vorbereitung in die Weltspitze gefahren. Nun gelang ihr die erhoffte Steigerung. Einen Monat, nachdem sie in Plouay Bronze im EM-Zeitfahren geholt hatte, stand die 28-Jährige auch eine Stufe höher auf dem Podest.

Reusser ist die erste Schweizer Radrennfahrerin seit Karin Thürig im Jahr 2006, die es an einer WM auf das Podest schaffte. Thürig hatte damals ebenfalls Silber im Zeitfahren gewonnen. 14 Jahre später hat die Schweiz wieder eine Fahrerin der Extraklasse.