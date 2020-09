Ewan schlägt im Sprintfinale der 11. Etappe alle

Ewan setzte sich nach 167,5 km auf der leicht ansteigenden Zielgeraden hauchdünn vor dem Slowaken Peter Sagan und dem Iren Sam Bennett durch. Für den Australier vom Team Lotto Soudal war es der insgesamt fünfte Etappensieg in der Frankreich-Rundfahrt und der zweite in diesem Jahr, nachdem er letzte Woche bereits die 3. Etappe in Sisteron für sich entschieden hatte.

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten trägt weiterhin Primoz Roglic. Der Slowene erlebte im Westen Frankreichs einen ruhigen Tag und erreichte das Ziel mit dem Feld. Sein Vorsprung auf den Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien beträgt vor der hügeligen 12. Etappe vom Donnerstag weiterhin 21 Sekunden.