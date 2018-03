Schweizer mit Helferrollen

Zum Erfolg ihres Captains beitragen sollen bei BMC auch die beiden Schweizer Helfer Michael Schär und Stefan Küng. Besonders Küng bewies in den letzten Renntagen eine gute Form. Trotz ausgekugelter Schulter, die er sich vor drei Wochen beim Tirreno - Adriatico zugezogen hatte, zeigte sich der Schweizer Klassiker-Fahrer der Zukunft in den Vorbereitungsrennen in Belgien sehr aktiv. Er fuhr Lücken zu, positionierte sich in Fluchtgruppen und stellte sich voll in den Dienst von Van Avermaet. Es wäre dem 24-jährigen Thurgauer gegönnt, auch einmal auf eigene Rechnung fahren zu dürfen.