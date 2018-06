Die Radsporttage Gippingen sind der wichtigste Radsport-Anlass im Kanton Aargau und neben der Tour de Suisse der letzte verbliebene Rad-Top-Event in der Schweiz. Sportlicher Höhepunkt ist heute Donnerstag der Grosse Preis des Kantons Aargau. Die Fahrer sind um 14.30 Uhr gestartet.

In der zehnten von elf Runden (nach rund 160 von 186 Kilometern) führt ein Trio mit noch einer Minute Vorsprung auf das Feld. Der maximale Abstand betrug 7:40 Minuten. Unter den ehemals vier Spitzenfahrern, die sich bereits in der ersten Runde abgesetzt hatten, hatte es drei Schweizer: Stefan Bissegger (Akros), Gian Friesecke (Team Vorarlberg), Simon Pellaud (Schweizer Nationalteam). Inzwischen konnte Bissegger die Pace an der Spitze nicht mehr mitgehen und wurde in der achten Runde vom immer schneller fahrenden Feld eingeholt.