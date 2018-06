Küng und Schär sollen in der amerikanisch-schweizerischen Equipe BMC mithelfen, den Australier Richie Porte zum Gesamtsieg zu führen.

Porte, der vor eineinhalb Wochen die Tour de Suisse gewonnen hat, gilt als einer der grössten Herausforderer von Vorjahressieger Chris Froome. Während Küng zum zweiten Mal nach 2017 am wichtigsten Radrennen der Welt startet, nimmt Schär bereits zum achten Mal in Folge teil. Nur 2013 (Aufgabe nach der 8. Etappe) erreichte Schär dabei das Ziel in Paris nicht.

Keine Berücksichtigung fand dagegen Reto Hollenstein im mit Schweizer Lizenz fahrenden Team Katjuscha-Alpecin. Die kleine Schweizer Fraktion an der Tour de France könnte allenfalls noch mit Gregory Rast (Trek-Segafredo) ergänzt werden.