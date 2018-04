Der britische Sprinter hat sich schneller als erwartet von einer Rippen- und Knöchelverletzung erholt, die er bei seinem Sturz bei Mailand-Sanremo erlitten hatte.

Vor dem Unfall bei der Frühjahrs-Classique in Ligurien war Cavendish in diesem Jahr bereits beim Tirreno-Adriatico und in Abu Dhabi gestürzt und hatte einen Rippenbruch beziehungsweise eine Gehirnerschütterung erlitten.