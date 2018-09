Nino Schurter, gibt es einen Moment, der bei Ihnen an diesem WM-Wochenende speziell haften geblieben ist?

Nino Schurter: Was mir sicher geblieben ist, sind diese Anfeuerungsrufe, dieses «Nino, Nino!». Die haben mich über die ganze Strecke verfolgt. Das habe ich so wirklich noch nie erlebt. Es fühlte sich so an , als ob alle Zuschauer nur wegen mir gekommen sind.

Als Zuschauer hatte man das Gefühl, dass Sie dieses Rennen gar nicht verlieren können. Wie war es für Sie?

Ich hatte mehr Zweifel als auch schon. Weil ich mich nicht wie gewünscht vom Staffelrennen erholen konnte, wo ich als letzter Fahrer wirklich ans Limit gehen musste. Die letzte Frische für explosive Attacken hat mir gefehlt. Deshalb musste ich während des Rennens auch meine Taktik etwas anpassen.

Wenn Sie Ihre Erfolgsbilanz an Weltmeisterschaften anschauen (sieben Titel, zweimal Zweiter) – können Sie das überhaupt einordnen, diese Konstanz über ein ganzes Jahrzehnt?

Von aussen wirkt das wahrscheinlich krasser als für mich selber. Ich habe in all den Jahren alles dafür getan und gegeben, so gut wie möglich zu sein. Das Resultat ist ja nur der letzte Schritt, die Umsetzung der ganzen Arbeit, die man vorher investiert hat.