Radprofi Groenewegen neun Monate gesperrt

Groenewegen hatte Anfang August im Sprint der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt seinen niederländischen Landsmann Fabio Jakobsen in höchstem Tempo in die Absperrgitter abgedrängt und einen schlimmen Sturz verursacht. Jakobsen wurde in der Folge während fünf Stunden am Kopf operiert und für zwei Tage ins Koma versetzt.

Am 18. August meldete sich Jakobsen in einer öffentlichen Stellungnahme erstmals wieder zu Wort. Darin äusserte sich der 24-Jährige über seine Todesängste und die lange Regenerationszeit, die ihm bevorsteht.

Groenewegen, der mit einem Schlüsselbeinbruch davonkam, zeigte sich einsichtig. Er kooperierte mit der UCI und akzeptiert die Sperre.