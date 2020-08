Stefan Küng ist Zeitfahr-Europameister

Im vergangenen Jahr hatte Küng das EM-Podest in Alkmaar noch um wenige Hundertstel verpasst. Nun machte es der 26-Jährige vom Team Groupama-FDJ bei seinen vierten kontinentalen Titelkämpfen besser. Der vierfache Schweizer Meister im Zeitfahren teilte sich das Rennen auf dem welligen und anspruchsvollen Parcours rund um die bretonische Kleinstadt perfekt ein und verwies im Ziel den Einheimischen Rémi Cavagna um 17 Sekunden auf Platz 2.

Victor Campenaerts, aktuell Inhaber des Stundenweltrekords auf der Bahn und 2017 sowie 2018 Europameister im Zeitfahren, verlor 21 Sekunden auf die Bestzeit von Küng und musste sich mit der Bronzemedaille begnügen. Der Belgier hat nach dem verletzungsbedingten Ausfall seines Landsmanns und Titelverteidigers Remco Evenepoel zusammen mit Küng zu den Topfavoriten auf den EM-Titel gezählt.

Knapp elf Monate nach dem Gewinn von WM-Bronze im Strassenrennen in der nordenglischen Region Yorkshire darf sich Küng in der Bretagne zum ersten Mal bei internationalen Titelkämpfen über einen Podestplatz im Zeitfahren freuen. Zuvor hatte es für den U23-Europameister von 2014 in seiner Lieblingsdisziplin auf Stufe Elite nie mit einer Medaille geklappt.

Claudio Imhof beendete die Prüfung gegen die Uhr mit 2:46 Minuten Rückstand auf seinen Kantonskollegen im 16. Rang.

EM-Auftakt wird zum Schweizer Freudentag

Aus dem Schweizer Lager vermochte am Starttag der kontinentalen Titelkämpfe im Westen Frankreichs aber nicht nur Küng zu überzeugen. Dank Silber von Stefan Bissegger in der U23-Kategorie und Bronze von Marlen Reusser bei den Frauen konnte sich Swiss Cycling über einen kompletten Medaillensatz in den Zeitfahr-Wettbewerben freuen.