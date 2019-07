Das Teilstück endete mit dem erwarteten Massensprint und dem Sieg des belgischen Multitalents Wout van Aert. Im Finale des 217,5 Kilometer langen Teilstücks sorgte der Wind aber dafür, dass überraschend der Kampf um die Gesamtwertung in den Fokus rückte.

Zahlreiche Anwärter auf einen Spitzenrang in der Gesamtwertung verpassten den Sprung in das erste Feld und verloren viel Zeit, unter ihnen der bisherige Gesamtzweite Thibaut Pinot sowie Richie Porte und Jakob Fuglsang. In der Gesamtwertung führt der Franzose Julian Alaphilippe nun 1:12 Minuten vor Geraint Thomas und 1:16 vor dessen Teamkollegen Egan Bernal.