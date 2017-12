Was haben Sie gelernt in diesen ersten Monaten als FCB-Trainer?

Ruhig zu bleiben, wenn es nicht so gut läuft. Während der schwierigen Zeit die wir hatten, versuchten wir, immer ruhig zu bleiben. An das zu glauben, was wir machen. Denn als Trainer muss man an das glauben, was man macht. Trotzdem muss man offen sein, um Dinge zu korrigieren. Aber vor allem: ruhig zu sein. Denn im Fussball kann man nicht alles erklären. Als es nicht lief, wussten wir nicht wirklich, warum es nicht funktioniert. Denn nach der Niederlage gegen YB haben wir dreimal in Serie gewonnen, haben gut gespielt. Auch gegen Sion haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt, wir müssten 3:0 führen, aber es steht nur 1:0. Und dann gleichen sie aus. Und dann verlieren wir Punkte gegen Lugano und Lausanne. Wir wissen nicht warum.

Jetzt stehen Sie in den Achtelfinals mit Ihrem Team. Können Sie eine Überraschung schaffen?

Was die Mannschaft geleistet hat, ist unglaublich. Jetzt geniessen wir zuerst einmal. Der Achtelfinal ist noch weit weg. Wir haben noch zwei Meisterschaftsspiele. Schon am Samstag geht es weiter gegen St. Gallen. Den Rückstand auf YB haben wir auf vier Punkte reduzieren können. Wir müssen unseren Fokus darauf legen. Zuerst aber dürfen wir einfach stolz sein, was wir heute Abend erreicht haben. Das ist unvergesslich. Wir, also das Trainerteam, sind aber bereits daran, den Samstag vorzubereiten. Wir müssen gegen St. Gallen drei Punkte holen und nicht mehr gross an die Champions League denken.

Sie erwähnten, dass Sie zu Beginn der Saison Mühe hatten. Hatten Sie Angst, dass Sie scheitern könnten?

Nein, ich hatte keine Angst. Wir sind ruhig geblieben. Ich lese, wie mehrfach erwähnt, keine Zeitungen. Ich weiss nicht, was über mich und die Mannschaft geschrieben wurde. Das hat mir sehr geholfen und hilft, ruhig zu bleiben, fokussiert zu bleiben auf das, was ich mache. Ich wusste, dass es Kritik gab. Das ist doch logisch. Wir waren nicht so gut, wie man das von uns gewohnt war. Aber ich und der Staff sind ruhig geblieben. Wir haben immer die Unterstützung von Marco Streller gespürt.

Sie betraten Neuland im Sommer. Ist die Qualifikation für den Achtelfinal die Belohnung für das Risiko, das Sie und der Klub eingegangen sind?

Ich glaube nicht, dass es ein Risiko war. Ich bin stolz, dass der Klub auf einen jungen Trainer wie mich setzen wollte. Und warum würde ich all die Diplome machen, wenn ich dann nicht zusagen würde? Ich wusste, dass es hart wird. Das habe ich schon ganz zu Beginn gesagt. Es gab viele Veränderungen im Klub. Wir haben eine neue Philosophie, es sind viele neue Spieler gekommen, wir haben etliche Offensivspieler verloren, dann trat unser Captain zurück. Wir wussten, dass es Zeit braucht und nicht einfach sein wird.

Trotzdem funktionierte es dann erstaunlich schnell. Fünf Monate nach diesem Umbruch stehen wir hier und Sie und Ihr Team haben sich für den Achtelfinal qualifiziert.

Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung und den Fortschritten der ganzen Truppe. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler in unserem 23-Mann-Kader. Es ist wunderbar, diese Fortschritte zu sehen. Wir sind viel stabiler geworden. Aber wir dürfen nicht nachlassen. Klar, wir dürfen diesen Erfolg geniessen. Aber nachlassen, dürfen wir nie. Wenn man das tut, macht man keine Fortschritte mehr.

Hat es für Sie auch einen Schluck Bier gegeben in der Kabine?

Ja, einen Schluck oder zwei. Ich konnte nicht fertigtrinken, weil ich danach zum TV gehen musste. Ich konnte ja nicht mit einer Bierbüchse vor den Kameras stehen (lacht). Aber im Hotel gab es für uns noch ein Glas Wein.

Wie war der Abend für Sie emotional?

Das waren für mich die gefühlt längsten 90 Minuten als Trainer. Nach dem 1:0 wollte die Zeit einfach nicht vorbeigehen. Aber ich blieb relativ ruhig an der Seitenlinie. Ich kann nicht mehr gross Einfluss nehmen auf das Team, wenn das Spiel mal läuft. Kurz vor der Halbzeit haben wir mitgekriegt, dass auch ZSKA 1:0 führt. Das ist natürlich nicht die Nachricht, die man in der Pause unbedingt hören will. Dann haben wir miteinander gesprochen, zwei, drei Dinge korrigiert und wussten, dass wir noch einmal 45 Minuten leiden müssen. Dann wurde es sehr, sehr schwierig. Benfica war gut, sie sind unglaublich trickreich, immer gefährlich bei Standards. Und dann kam das 2:0 genau zum richtigen Zeitpunkt. In einer sehr schwierigen Phase. Das hat allen ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Dann kam auch die Meldung zu uns auf die Bank, dass Moskau 1:2 hinten liegt.

Ihr Team verlor während einer gewissen Phase den Zugriff auf das Spiel.

Ja, wir hatten während einer gewissen Phase nicht mehr wirklich Zugriff auf das Spiel, konnten den Ball nicht mehr halten. Wir haben schon vor dem Spiel gesagt, dass wir nicht nur verteidigen können, sondern auch selbst das Spiel machen müssen. Das gelang uns während dieser Phase nicht. Wir verloren den Ball oft schon nach zwei, drei Pässen. Dann wird der Druck immer grösser.

Oft stand die Mannschaft auch zu tief. Dimitri Oberlin war teils auch in der eigenen Hälfte. Das war keine Absicht oder?

So tief zu stehen? Nein, sicher nicht. Es war schon unser Ziel, das Zentrum zuzumachen. Wir wussten, dass sie viele Spieler im Zentrum haben werden. Da wollten wir zumachen. Und mit einer Fünferkette in der Abwehr steht man halt ein bisschen tiefer. Wenn es gefährlich wurde, dann über die Aussenseiten. Und nach Standardsituationen. Das Zentrum war gut zu. Letztlich ist der Plan aufgegangen und darüber sind wir froh.