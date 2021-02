Regiofussball Klatsche für die FCB-Frauen, Kantersieg für die Basler U21 Während der Nachwuchs des FC Basel die Altersgenossen des FC Aarau zum Auftakt der U21-Trophy mit 6:1 (4:0) bezwingt, kassieren die Frauen zum NLA-Rückrundenstart in Genf eine 0:5-Packung.

Die FCB-Frauen um Kristina Sundov blieben in Genf chancenlos. Freshfocus

Weil wegen der aktuellen Corona-Auflagen die U21-Mannschaften der Super- und Challenge-League-Clubs trainieren dürfen und die Amateurteams nicht, ist es unklar, wann die Wiederaufnahme der Saison in der Promotion League und der 1. Liga erfolgen kann. Damit die U21-Teams dennoch zu Matchpraxis unter Wettkampfbedingungen gelangen können, wurde die sogenannte U21-Trophy aus dem Boden gestampft, in der die Nachwuchsmannschaften (vorerst) je einmal gegeneinander spielen.

„Wir müssen froh sein, dass wir diese Partien austragen dürfen, denn sie sind zum Wohle der jungen Spieler und ihrer Ausbildung“, sagte Matthias Kohler. Der U21-Trainer des FC Basel und sein Team empfingen zum Auftakt den FC Aarau. Während die Rotblauen in der Promotion League beheimatet sind, kicken die Aargauer eine Liga tiefer, was von Beginn an augenscheinlich war. Der FCB legte ein Tempo und eine Intensität an den Tag, der die Gäste nichts entgegenzusetzen hatten. Tresor Samba schloss den ersten Angriff gleich mit dem 1:0 ab. Mihailo Stevanovic nach einer schönen Kombination (15.) und Samba per Abstauber sorgten dafür, dass das Spiel nach 20 Minuten bereits entschieden war. Am Ende gewann das Heimteam mit 6:1.

Verbesserungsansätze bei Rotblau sah der Trainer trotzdem: „Es ist nicht einfach, den Gegner müde zu spielen, wenn man deutlich führt.“ Denn so ernst die Basler die U21-Trophy nehmen, der Hauptfokus liegt auf dem Auftritt in der Uefa Youth League, in der sie am 2. März Odense BK empfangen. Aus diesem Grund bat Kohler den Gegner auch, nach Spielende noch ein Penaltyschiessen zu absolvieren. „Den 40-Meter-Gang von der Mittellinie zum Punkt und das anwesende Schiedsrichtertrio können wir im Training nicht simulieren“, so Kohler. Am Ende hatte der FCB auch aus elf Metern die Nase vorn und siegte mit 4:2. Während alle Basler trafen, scheiterten zwei Aarauer an Goalie Felix Gebhardt.

Kanterniederlage für die FCB-Frauen

Auch die FCB-Frauen bestritten am Wochenende ihren ersten Ernstkampf des Jahres und traten zum Rückrundenauftakt der Women's Super League bei Leader Servette an. Obwohl die Genferinnen den Gästen von Beginn an kaum Platz zur Entfaltung liessen, gehörten die ersten beiden Chancen den in weissen Auswärtstrikots angetretenen Rotblauen. Kristina Sundov verpasste es aber, das Spiel in die gewünschten Bahnen zu lenken. Erst traf die Kroatin allein vor Goalie Gaëlle Thalmann den Ball nicht richtig (3.), dann schob die Stürmerin das Spielgerät aus 17 Metern knapp am (fast) leeren Tor vorbei (18.).

Kurz darauf brachte Sandy Maendly die Favoritinnen in Führung. Die Schweizer Internationale wuchtete den Ball aus 20 Metern ins Lattenkreuz (20.). In der Folge powerten die Genferinnen weiter, erspielten sich diverse Möglichkeiten und gewannen auch in der Höhe verdient mit 5:0. Wie das erste wurden auch die Tore zwei, vier und fünf von ausserhalb des Sechzehners erzielt. Torhüterin Michèle Tschudin war aber lediglich bei Manon Revellis 2:0 kurz vor der Pause eine Teilschuld anzulasten, flog der hart getretene Ball doch ziemlich zentral aufs Tor. Ansonsten war die Keeperin die beste ihrer Equipe und verhinderte mehrfach durch mutiges Herauslaufen eine höhere Niederlage.

Obwohl die FCB-Frauen bis zum Schluss kämpferisch alles in die Waagschale warfen, konnten sie sich nur noch selten aus der Servette-Umklammerung befreien. Die beste Chance zur Resultatkosmetik bot sich Alaya Pilgrim nach 53 Minuten. Die Flügelstürmerin umkurvte zwar Caroline Abbé, ihr Schlenzer aus 14 Metern zischte aber um ein paar Zentimeter am entfernten Lattenkreuz vorbei.

Telegramm FC Basel U21 – FC Aarau U21 6:1 (4:0) FCB-Campus, Münchenstein. – Keine Zuschauer zugelassen. – Tore: 1. Samba 1:0. 15. Stevanovic 2:0. 20. Samba 3:0. 38. Sene 4:0. 57. Boakye 4:1. 84. Pululu 5:1. 89. Pululu 6:1. Basel U21: Gebhardt; Jakob (46. Gradaille), Lurvink, Isufi, Schweizer; Stevanovic (46. Gubinelli), Bunkaju; Moulin; Vishi (46. Durrer), Samba (46. Vesco), Sene (65. Pululu). Aarau U21: von Arx; Freyenmuth, Fabrice Suter (46. Sidler), Hasani, Lenzin; Senyurt; Brack (32. Randjelovic, 46. Selishta), Uka; Boakye, Hajdari, Caserta. Bemerkungen: Basel ohne Levante (verletzt), Fazlic, Stajic und Nicola Suter (alle kein Aufgebot). Aarau ohne Bonorand (kein Aufgebot). – Verwarnungen: 62. Lenzin, 76. Schweizer (beide Foul). – 14. Pfostenschuss Sene.