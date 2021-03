Regiofussball Verkehrte Vorzeichen bei den Frauen und der U21 des FCB Während die U21 des FC Basel die Altersgenossen des FC St. Gallen dank einer Systemumstellung mit 3:1 bezwingt, verlieren die Frauen von Rotblau bei den Grasshoppers mit dem gleichen Resultat. Dabei geben sie eine Halbzeitführung aus der Hand.

Kaly Sene überzeugte als Torschütze. eh-presse

Nach der Heimniederlage gegen das Team Ticino vor Wochenfrist war von der U21 des FC Basel eine Reaktion gefordert. Gegen die Altersgenossen des FC St. Gallen zeigten die Rotblauen im ersten Durchgang zwar gute Ansätze, hatten mehr Ballbesitz und dadurch ein optisches Übergewicht. Gleichzeitig war den erneut mit einer Dreier-Abwehrkette agierenden Baslern anzumerken, dass sie dieses System noch nicht komplett verinnerlicht haben. Die St. Galler legten durch ihr gutes Umschaltspiel jedenfalls mehrfach die Schwachstellen in der Basler Feldaufteilung offen. So musste Felix Gebhardt mehrfach seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Gegen den Schuss von Patrick Sutter war der FCB-Goalie mit der Faust zur Stelle (6.) und das Eins-gegen-Eins mit Angelo Campos entschied er für sich (29.). Dennoch war es der Stürmer der Ostschweizer, der kurz vor dem Seitenwechsel seine Farben in Führung brachte.

Nach der Pause agierte das Heimteam wieder im gewohnten 4-3-3, was sich schnell auf dem Platz bemerkbar machte. Der FCB verlagerte das Geschehen mehr und mehr in die gegnerische Hälfte, hatte mehr Ballstafetten und auch die Chancen nahmen zu. «Unsere Staffelung und das Spiel in die Tiefe waren besser», erklärte Matthias Kohler nach dem Spiel. An der Systemumstellung allein wollte der Basler U21-Trainer den Umschwung aber nicht festmachen und hielt fest, wie wichtig es ist, mehrere Systeme zu beherrschen. «Neben der Persönlichkeitsentwicklung ist die taktische und technische Handwerkschulung ein zentraler Punkt in der Ausbildung. In einem Spiel kann es immer vorkommen, dass man – beispielsweise nach einem Platzverweis – umstellen muss.»

Für die rotblaue Resultatwende war schliesslich Louis Lurvink besorgt. Zuerst köpfelte er eine Freistossflanke von Mihailo Stevanovic ins Tor (57.), dann war der Abwehrspieler nach einem Lattenkopfball von Daniele Vesco per Abstauber zur Stelle (65.). Den Schlusspunkt zum verdienten 3:1-Sieg setzte Kaly Sene in der 79. Minute aus spitzestem Winkel.

Die FCB-Frauen kassieren drei identische Treffer

Genau umgekehrt lief es dagegen den FCB-Frauen bei ihrem Gastspiel in Niederhasli gegen GC. Das mit 14 abwesenden Spielerinnen stark ersatzgeschwächte und entsprechend junge Team von Sébastien Bader unterlag den Zürcherinnen trotz einer 1:0-Pausenführung noch mit 1:3.

In der ersten Halbzeit liessen die Gäste wenig anbrennen und lagen dank eines Treffers von Clara Spiniello nicht unverdient mit einer Länge in Front. Die Stürmerin war in der 9. Minute nach einem tollen Pass von Vanessa Hoti der GC-Abwehr enteilt, hatte Torhüterin Nicole Studer umkurvt und eingenetzt. Weitere gute Torszenen waren fortan lange Zeit Mangelware, was den Baslerinnen nur recht sein konnte.

Dass die Grasshoppers in den letzten 20 Minuten den Match noch drehten, lag an ihren guten Standards. Ein seitlicher Freistoss (70.) sowie zwei Eckbälle (73., 88.) fanden in der Mitte in Annina Rauber und zweimal Laura Walker die richtigen Adressatinnen, die jeweils per Kopf zur Stelle waren. Die Rotblauen liessen trotz diesen drei fast identischen Gegentreffern aber nie die Köpfe hängen und versuchten bis zum Schluss, das Score zu verbessern. Einem Tor am nächsten kam Elisabeth Mayr unmittelbar nach dem 1:1. Die Österreicherin liess mehrere Zürcherinnen stehen und tankte sich in den Sechzehner, ihr Abschluss war allerdings nicht präzise genug, sodass Studer den Ball im Nachfassen unter Kontrolle bringen konnte.

Telegramm FC Basel U21 – FC St. Gallen U21 3:1 (0:1) Leichtathletikstadion St. Jakob. – Keine Zuschauer zugelassen. – Tore: 45. Campos 0:1. 57. Lurvink 1:1. 65. Lurvink 2:1. 79. Sene 3:1. Basel U21: Gebhardt; Stajic (46. Spataro), Durrer (61. Vishi), Lurvink; Bunjaku (46. Jakob); Stevanovic, Gubinelli; Nicola Sutter; Sene, Samba (61. Vesco), Chiappetta (61. Manis). St. Gallen U21: Strübi; Ismaili, Wiedermann, Beeli, Heule; Jacovic; Patrick Sutter (75. Perlaska), Solimando; Witzig (88. Rexhepi); Campos (75. Besio), Gonzalez (75. Mayer). Bemerkungen: Basel ohne Ejupi, Fazlic, Gradaille, Jankowski, Levante, Moulin, Pululu und Schweizer (alle verletzt). St. Gallen ohne Alves, Baumann, Egger, Mladenovic, Stöber, Versfeld und Zinna (alle kein Aufgebot). – Verwarnungen: 56. Beeli, 73. Stevanovic, 89. Heule, 90. Gubinelli (alle Foul). – 49. Pfostenkopfball Stevanovic, 65. Lattenkopfball Vesco, 74. Freistoss von Heule ans Lattenkreuz. – Durrer verletzt ausgeschieden.