Er ist überzeugt, dass in Wimbledon die 40 besten Rasenplätze der Welt wachsen. «Aber wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen.» Seit 2001 wird eine Mischung aus drei Sorten Weidelgras angepflanzt – je 33 Prozent mit den Bezeichnungen Pontiac und Melbourne und 34 Prozent Venedig. Zuvor wurden von einem Institut für Rasenforschung in Yorkshire im Norden Englands 100 Rasensorten getestet. Mit dem Rasen, den Durchschnittsbürger in ihrem Garten haben, hat das nichts gemeinsam. «Er wird so stark gewalzt, dass er fast so hart ist wie Beton», sagt Heinz Günthardt, der 1985 das Doppel gewann. «Damals war der Boden weicher, so rutschten die Bälle tiefer durch.»