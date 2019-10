Roger Federer nach seinem Finaleinzug: «Vor dem Turnier hatte ich das Gefühl, dass es nicht mehr so weiter geht“

„Ich hatte einen guten Mittelteil mit Break, Satzgewinn und noch einem Break. Ich fühlte mich von Beginn an gut und war in der Lage, gute Punkte bei seinem Aufschlag zu machen. Das gab mir Selbstvertrauen. Wir spielen beide offensiv, mir ist das heute etwas besser gelungen. Ich erlaubte ihm nicht, sein Spiel zu spielen.“

„Ich dachte mir: Irgendwann muss diese Siegesserie aufhören. Das dachte ich schon letztes Jahr, diesmal wieder. Für meine Freunde ist es logisch, dass ich hier Halbfinals oder Finals spiele, für mich nicht. Sie kommen zu mir und sagen dann schon im Vorfeld: <Wir sehen uns am Sonntag. Ich habe Karten.> Vor dem Turnier hatte ich aber das Gefühl, dass es irgendwann nicht mehr so weiter geht. Ich bin realistisch genug und weiss, dass die Marge vor allem im Indoor-Tennis sehr klein ist. Deswegen bin ich sehr überrascht, dass ich es wieder geschafft habe.“

...über seine guten Leistungen diese Woche in Basel:

„Es gibt mehr professionelle Tennisspieler als früher. Deshalb ist es nicht mehr so einfach, in jungen Jahren schon den Durchbruch zu schaffen. Heute ist jeder von der Grundlinie gut. Deswegen brauchst du früher eine grössere körperliche Fitness. Aber die Spieler mit dem gewissen Etwas kommen auch heute durch die Mühle.“

...über die Frage, ob es heute schwieriger ist, als junger Spieler in die Weltspitze vorzustossen:

„Ich erwartete eigentlich einen der Gesetzten. Ich denke aber, dass er ist ein guter Spieler ist. Er ist einer der schnellsten auf der Tour und ich bin beeindruckt, was ich heute sah und freue mich, im Final auf ihn zu treffen. Soweit ich weiss, habe ich noch nie gemeinsam mit ihm auf dem Platz gestanden.“

„Die Auslosung war hilfreich und ich habe schnell in den Tritt gefunden. Der gute Turnierstart ist dann einfach passiert. Ich habe seit längerem das Gefühl, dass ich gut drauf bin. Es hat in den letzten Turnieren immer gute Leistungen gebraucht, um mich zu schlagen. Indoor braucht es dafür nochmal etwas extra.“

...über seine ruhige Woche, in der er in nur 3:12 Stunden in den Final kam: